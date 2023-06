Mia, chi è la figlia di Nathaly Caldonazzo/ La separazione dei genitori: “Ha dovuto sopportare cose brutte”

Mia, figlia di Nathaly Caldonazzo: la crescita e la separazione dei genitori

Nathaly Caldonazzo, protagonista all’Isola dei Famosi 2023, nel corso di questa edizione del reality ha avuto modo di parlare di sé, del suo privato e degli affetti che la circondano. In una vita sentimentale piuttosto tormentata, la sua unica vera certezza è la figlia Mia, nata da una precedente relazione con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. Punto di riferimento nella vita dell’attrice, Mia è cresciuta dopo aver vissuto alcune spiacevoli situazioni nel corso degli anni, segnate soprattutto dalla separazione dei genitori.

“È stata una bambina che ha dovuto superare tante situazioni brutte, pesanti. Con una madre e un padre che non si sono mai amati, anzi forse odiati“, aveva confessato la naufraga in una delle precedenti puntate del reality. Una separazione non semplice quella con l’ex compagno, che ha portato sofferenza alla piccola di casa: “Era in mezzo, ha dovuto sopportare queste faide, queste cose brutte. Poverina, a me dispiace, io ce l’ho messa tutta. Quando nasci in questa situazione, non è facile venirne fuori bene“.

Nathaly Caldonazzo e la figlia Mia: un rapporto speciale

Nonostante le difficoltà della crescita, segnate dai genitori in lotta, la piccola Mia ha saputo fortificarsi e crescere con sani principi e la stessa determinazione di mamma Nathaly Caldonazzo. La naufraga, nel corso dell’Isola dei Famosi 2023, ha spesso parlato del rapporto con sua figlia e, nel corso di una diretta, aveva anche da lei ricevuto un tenero video-messaggio a sorpresa.

“Ciao mami, come stai? Io ti vedo, sei bella, forte e determinata. Quando sei partita per l’Isola ci stavamo finalmente emotivamente ritrovando. Mi sono resa conto di quanto tutte le cose che ci facevano litigare, in realtà le dicevi per il mio bene. E soprattutto avevi ragione tu. Adesso mi manca il tempo che passiamo insieme, mi manca tutto. Ti voglio bene, sei la mamma migliore del mondo“, le parole di Mia per Nathaly, che al momento si trova sull’ultima spiaggia del reality e, a pochi giorni dalla finalissima, il suo destino è ancora incerto.

