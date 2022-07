Mia Martini, com’è morta: le ipotesi/ Curiosità sul nome “Mimì”

Mia Martini com’è morta?

Sono passati 27 anni dalla scomparsa di una delle voci più belle del panorama musicale italiano, Mia Martini. Era infatti il 12 maggio del 1995 quando a soli 47 anni ci lasciava per sempre Mimì creando un vuoto da allora incolmabile in tutti coloro che l’amavano, a partire dalla sorella Loredana Bertè. Nel corso degli anni, come rammenta un articolo di SkyTg24, sulla morte di Mia Martini furono avanzate diverse ipotesi che resero difficile stabilire con estrema certezza quale fu la causa del decesso dell’artista. La prima fu quella avanzata dalla procura, che dichiarò di aver trovato il corpo di Mimì riverso a terra nella sua casa, con il braccio proteso verso il telefono intenta ad ascoltare musica da un mangianastri. Nei giorni seguenti alla sua morte il corpo fu fatto cremare e le sue ceneri poste vicino alla sepoltura dei nonni.

Mia Martini, sorella di Loredana Bertè/ Lei: "con lei morta una parte di me"

Prima che il corpo di Mia Martini venisse cremato però, fu disposta una autopsia dalla quale trapelò il presunto uso di stupefacenti al punto che all’epoca si parlò di overdose, ipotesi sempre smentita negli anni dalle sorelle di Mimì. A queste, nel corso del tempo, ne seguirono ancora altre dal presunto fibroma all’utero all’altrettanto presunto suicidio legato alle maldicenze nei suoi confronti che si erano da tempo diffuse con cattiveria nell’ambiente della musica ed in generale dello spettacolo. Più di recente la sorella Loredana Bertè contribuì a creare nuove ombre attorno alla morte dell’amata sorella mettendo in risalto i rapporti complicati con il padre ed accennando a lui come la possibile causa del tragico evento, rendendolo ancora più misterioso.

“MIA MARTINI PORTA SFORTUNA”: ORIGINE DELLA DICERIA/ "Soffrì molto per questo"

Mia Martini e le curiosità sul suo nome d’arte

Sono numerosi gli aneddoti relativi a Mia Martini e la curiosità sulla sua seppur breve ma intensa vita, fatta di successo, talento estremo ma anche purtroppo maldicenze. A tenere vivo ancora oggi il suo ricordo è la sorella Loredana Bertè, che non manca di snocciolare ricordi personali molto intensi. Tra i più celebri quello di loro due giovanissime mentre facevano l’autostop per andare ai provini sperando di riuscire a sfondare come cantanti. A proposito di Loredana Bertè, perchè Mia Martini non ha lo stesso cognome della sorella? E come mai veniva chiamata Mimì?

Mia Martini, come è morta? Arresto cardiocircolatorio/ Trovata senza vita in casa

Il motivo è presto detto: il nome della compianta cantante era ovviamente uno pseudonimo. Al secolo Domenica Rita Adriana Bertè, inizialmente nel ’63, quando era ancora giovanissima incise con il suo vero nome i primi 45 giri. Negli anni settanta fece la conoscenza dell’avvocato Alberigo Crocetta, produttore discografico e scopritore di talenti come Patty Pravo, il quale decise da subito di lanciarla nel mercato internazionale. Ma occorreva per questo cambiare nome. Nacque così Mia Martini, “Mia” da Mia Farrow, l’attrice preferita della cantante e “Martini” in riferimento al noto marchio di bevande alcoliche ed all’epoca tra le parole italiane più usate all’estero.











© RIPRODUZIONE RISERVATA