Michael Castorino rompe il silenzio al Grande Fratello 2024: la verità sul rapporto con il padre

Nella casa del Grande Fratello 2024 torna a parlare Michael Castorino, il giovane imprenditore che organizza feste si sta aprendo sempre di più con i suoi compagni nella Casa, nelle ultime ore ha colto l’occasione per raccontare il suo rapporto con il padre, che non ha mai vissuto nel migliore dei modi. Michael Castorino ha confessato ai suoi compagni di gioco nella Casa il legame con il papà, che ha incontrato non pochi ostacoli nel corso degli anni: “Io l’ho visto poche volte nella mia vita, era uno sconosciuto, non posso definirlo mio papà” ha ammesso il gieffino con stampata in volto una malinconia evidente e palpabile.

E anche quei momenti, pochi, trascorsi insieme con serenità, hanno portato Michael Castorino a non viverseli bene: “Io sono figlio di una donna single, lui non ha mai desiderato essere un padre, l’ho visto poche volte al giorno forse perché è stato imposto, adesso che sono grande non posso amarlo come un padre, io questa cosa non ce l’ho avuta”.

Michael Castorino ammette: “Aspettavo le giornate con mio padre per il regalo e finivano così”

Durante una chiacchierata in giardino con gli altri compagni al Grande Fratello 2024, Michael Castorino ha colto l’occasione per soffermarsi sulla sua storia e il legame vissuto con il padre: “Aspettavo le giornate con lui solo per il regalo che mi comprava a fine giornata e poi finiva tutto così” ha racontato il giovane imprenditore che si è poi confrontato con Clayton Norcross nella casa più spiata d’Italia: “Questa cosa resta un grande vuoto nella vita di un uomo” ha ammesso l’attore di Beautiful esprimendo il suo punto di vista sulla questione.

Sicuramente la storia di Michael Castorino meriterà attenzione e sarà portata agli occhi dei telespettatori nella casa del Grande Fratello 2024.