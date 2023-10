Michael Chiarello, morto a 61 anni il celebre chef italo-americano/ Reazione allergica fatale

Grave lutto nel mondo della ristorazione e della televisione: è morto Michael Chiarello, chef italo-americano 61enne, conduttore della serie “Easy Entertaining with Michael Chiarello”, in onda su Food Network. A comunicarlo è stato il Gruppo Chiarello, l’azienda a cui appartengono i ristoranti dello stesso chef, facendo sapere solo in queste ore che la morte è sopraggiunta venerdì scorso presso il Queen of the Valley Medical Center di Napa a seguito di una reazione allergica che ha provocato a Michael Chiarello uno choc anafilattico. Lo chef era in ospedale da circa una settimana a seguito appunto dell’allergia, ma non è stato specificato cosa gli abbia causato questa violenta reazione che l’ha poi portato alla morte.

Chef Michael Chiarello è stato un pioniere nel suo campo, tenendo conto che ha aperto il primo ristorante quasi 40 anni fa, a soli 22 anni, leggasi il Toby’s di Miami dopo essersi laureato al Culinary Institute of America di New York. A seguito dell’enorme successo, ha aperto numerosi altri locali nella zona della Napa Valley e di San Francisco, fra cui il Tra Vigne Restaurant, Coqueta, Ottimo e Bottega, così come scrive Il Fatto Quotidiano. Era anche proprietario della Chiarello Family Vineyards a Yountville, in California.

MICHAEL CHIARELLO, MORTO A 61 ANNI IL CELEBRE CHEF ITALO-AMERICANO: IL SUO FAMOSO BOTTEGA

Fra i suoi ristoranti più noti vi è il sopracitato Bottega, che venne nominato nel 2008 “Miglior Nuovo Arrivato” da Zagat, e che in seguito fu selezionato fra i migliori nuovi ristoranti degli Stati Uniti da Forbes ed Esquire.

“Il nostro amato patriarca Michael – la nota del gruppo di ristoranti di famiglia – se ne è andato e piangiamo profondamente la sua perdita. La sua genialità culinaria, la creatività sconfinata e l’incrollabile impegno verso la famiglia erano al centro del suo essere. In memoria, vi chiediamo di unirvi a noi per celebrare il suo straordinario percorso e l’incredibile impatto che ha avuto nel mondo del cibo, del vino e della famiglia, invitandovi a condividere un pasto con i vostri cari e amici per ricordarci che i legami creati durante un pasto sono tra i tesori più preziosi della vita”.

