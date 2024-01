Michael Cohen, ex avvocato di Trump, usa IA in tribunale/ “Casi citati mai esistiti”

Michael Cohen, ex avvocato personale dell’ex presidente Trump, ha ammesso in una dichiarazione giurata non sigillata di aver utilizzato il chatbot AI di Google, Bard, per citare casi legali falsi in un documento giudiziario. Le citazioni legali inventate sono state utilizzate come parte del tentativo di Cohen di garantire la fine anticipata della supervisione ordinata dal tribunale che gli ha permesso di essere rilasciato dal carcere nel 2021. All’inizio di questo mese il giudice federale che supervisiona la richiesta ha messo in discussione i tre casi citati nella mozione, affermando che “per quanto la Corte può dire, nessuno di questi casi esiste”. Il giudice ha ordinato all’avvocato di Cohen di fornire copie delle tre decisioni o di fornire una spiegazione dettagliata di come sono state citate. Il legale, Danya Perry, ha spiegato che Cohen aveva “condotto una ricerca open source” utilizzando Google Bard per sostenere la sua mozione.

Dopo aver generato le citazioni del caso con il programma AI, Cohen le ha inviate al suo avvocato David Schwartz, che le ha incluse nella mozione senza verificarle. Schwartz ha ammesso di non aver verificato sufficientemente le citazioni perché credeva che provenissero da Perry: se avesse saputo che provenivano da Cohen, le avrebbe controllate, ha riferito ABC News. L’ex avvocato di Trump ha spiegato di aver pensato a Google Bard come a un “motore di ricerca super potente” e di non rendersi conto che poteva, con ChatGPT, creare citazioni false che “sembravano vere ma in realtà non lo erano”.

Cohen: “Non sapevo che non avrebbero confermato i casi”

Michael Cohen ha aggiunto: “Allora non mi venne in mente che il signor Schwartz avrebbe presentato i casi senza nemmeno confermare che esistessero”. “Axios” ha chiesto un commento all’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan che non ha risposto immediatamente. Non è questo il primo caso di utilizzo dell’IA in Tribunale: due avvocati di New York sono stati sanzionati all’inizio di quest’anno per aver presentato, in una causa contro la compagnia aerea Avianca, una memoria legale che citava sei casi falsi generati da ChatGPT. In una dichiarazione giurata di maggio, uno degli avvocati coinvolti nel caso ha ammesso di aver utilizzato ChatGPT per la ricerca legale sul caso.

L'ex legale di Trump, condannato nel 2018 a tre anni di carcere per uso illegale di fondi destinati alla campagna politica, avrebbe consegnato per sbaglio al giudice le dichiarazioni e le citazioni prodotte dall'intelligenza artificiale, attraverso il programma Google Bard.











