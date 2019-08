Michael Jackson, 61 anni fa nasceva il Re del Pop/ I record, il moonwalk, il suicidio

Nasceva esattamente 61 anni fa, il 29 agosto del 1958, Michael Jackson. Il Re del Pop, morto in circostanze non ancora chiare il 25 giugno di dieci anni fa, continua ad essere uno degli artisti più amati, osannati ma soprattutto ascoltati di sempre. Venne trovato senza vita nella sua residenza di Holmby Hills, a Los Angeles, imbottito di farmaci forse presi di proposito o forse no, chi lo sa… Un alone di mistero aleggio sulla sua fine, ad alimentare ancora di più il mito di quello che da molti è considerato il cantante più grande di tutti i tempi, per lo meno, della storia moderna. Oltre ad una voce angelica, come la definivano numerosi critici, Michael era anche un ballerino straordinario. Il Re del pop si esibiva con la voce e con il corpo, rendendo famosi passi come il “moonwalk”, la camminata sulla luna, eseguita in maniera incredibile e poi ripresa negli anni dopo in numerose coreografie.

MICHAEL JACKSON, 61 ANNI FA NASCEVA IL RE DEL POP

Michael Jackson era già famoso prima di divenire il “King of the pop”, visto che prima della carriera da solista si esibiva già da anni con i “Jackson 5”, ovvero lui e i suoi quattro fratelli. Ma fu il 1982 l’anno che lo scagliò nell’olimpo della musica grazie all’album “Thriller”, che a tutt’oggi è il più venduto di sempre nella storia con ben 110 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 2009, quando morì, era pronto a tornare sulle scene, visto che di lì a poco si sarebbe dovuto esibire per “This is it”, quella che lo stesso Jackson aveva definito l’ultima sua esibizione dal vivo prima del ritiro definitivo. Una volta annunciate le date, vennero venduti un milione di biglietti nel giro di poche ore, e MJ fu costretto ad aumentare il numero di tappe, passando dalle 10 previste a ben 50, tutte ovviamente sold out. Forse la paura di esibirsi dopo anni in cui non saliva più sul palco, o forse una mente notoriamente un po’ troppo fragile, hanno spinto Michael a farla finta a sole tre settimane dall’inizio dei concerti.

