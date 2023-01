Michela Ansoldi e Virginia Catellani chi sono, figlia e nipote di Iva Zanicchi/ “Quando è nata lei…”

Michela Ansoldi chi è la figlia di Iva Zanicchi: biografia e infanzia complicata

Michela Ansoldi è nata nel 1967 a Milano, dal matrimonio tra Iva Zanicchi e il produttore musicale Antonio Ansoldi. La relazione tra la cantante e il discografico, però, si è interrotta nel 1976 quando hanno deciso di separarsi. La donna molto timida e riservata non ha seguito le orme della madre ed è diventata psicologa. Nel 1988 si è sposata e ha dato alla luce due figli: Virginia e Luca.

Michela Ansoldi è sempre stata molto riservata, ma da alcuni interviste rilasciate da Iva Zanicchi si comprende come abbia sofferto molto l’assenza della madre. La cantante dichiara: “Io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuto, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza. Ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perché volevo proteggerla, ora cambierei tutto“. In una recente intervista a Domenica In, l’Aquila di Ligonchio ha parlato del suo rapporto con la figlia: “L’amore sconvolgente della mia vita. Quando è nata lei, ho dimenticato tutti, tranne mia madre, perché sono stati gli amori più grandi di sempre. L’ho ritrovata in questi ultimi anni: lei è molto timida, introversa, una gran signora, non dice mai parolacce. Spesso viene da me e mi dice: mamma non dire più parolacce, non farlo per me, fallo per i tuoi nipoti. Non mi ha parlato per una settimana quando me ne è scappata una. Adesso ho fatto un voto alla Madonnina, non dirò mai più c*lo e vaffanc*lo!”.

Virginia Catellani è l’amata nipote di Iva Zanicchi, classe 2002 è la figlia di Michela Ansoldi, nata nel 1967 dal matrimonio tra la cantante e il discografico Antonio Ansoldi. Molto timida e riservata ha ereditato la musicalità della nonna, ma non il suo carattere. Studia a Milano all’Istituto di Scienze Forensi ed è apparsa in tv in occasione dei 60 di carriera della nonna, nel programma D’iva.

Come ospite a Domenica In, la nipote di Iva Zanicchi ha parlato del suo rapporto con la nonna: “Mia nonna è un’ispirazione, poter raggiungere quello che ha conquistato lei nella sua vita sarebbe un sogno. Ma sono tremenda con lei: la riprendiamo spesso io e mia mamma! Da bambina andavo sempre a trovarla, ma lo facevo per il cagnolino che aveva”.

