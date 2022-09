Iva Zanicchi, figlia Michela Ansoldi e nipote Virginia Catellani/ “Miei grandi amori”

Iva Zanicchi è intervenuta in qualità di ospite a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, in compagnia della figlia Michela Ansoldi e della nipote Virginia Catellani. In primis, la cantante ha rivelato che non amava portare con sé la figlia quando andava in tournée: “Non perché non volessi, ma perché sono molto apprensiva con i figli e con i nipoti – ha dichiarato –. Io lasciavo mia figlia a casa proprio sotto una campana di vetro e non mi ha mai detto che le mancassi, lo scopro oggi. Io andavo via tutti gli anni un mese, tra ottobre e novembre. Poi chiaramente d’estate facevo la tournée in Italia. Facevo cose impossibili per tornare a casa”.

Immediata la replica della figlia di Iva Zanicchi: “Mia mamma mi portava poche volte in giro con lei. Da bambina con il senno di poi certo che mi sarebbe piaciuto girare di più assieme a lei! Capivo che era assente perché doveva lavorare, ma quando le ho detto che ci rimanevo male si è un po’ stupita. Io a casa con i nonni ero tranquillissima, li adoravo, però sentivo la mancanza di mia madre da piccolina. A scuola non avevo mai detto di avere una madre famosa. Lei era molto affettuosa con me, quindi non posso dire di avere avuto mancanze sotto questo punto di vista”.

IVA ZANICCHI, LA FIGLIA MICHELA ANSOLDI E LA NIPOTE VIRGINIA CATELLANI: “SONO I GRANDI AMORI DELLA MIA VITA”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Iva Zanicchi ha asserito: “I grandi amori della mia vita sono stati due, mia figlia Michela e mia mamma. E poi, ovviamente, anche mia nipote”. Quest’ultima, Virginia, ha detto: “Mia nonna è un po’ più impegnata delle altre, a volte non ci parlavamo tanto, ma cantavamo. Mi è mancata, ma in realtà per noi nipoti è stata sempre presente. Il suo difetto è senza ombra di dubbio la schiettezza, il suo pregio è l’umiltà e anche la generosità”.

Il divorzio da Tonino Ansoldi, padre di Michela, “è stata solo colpa mia – ha chiarito Iva Zanicchi –. Lui non aveva nessuna responsabilità”. La figlia, quando i suoi genitori si sono lasciati, ha capito che l’amore era finito e quando Fausto Pinna è arrivato nella vita di sua madre “c’è stato uno sconvolgimento iniziale, ma ho reagito molto bene”.











