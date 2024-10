Michela e Andrea sono stati tra i protagonisti della prima puntata di Se mi lasci non vale, il programma condotto da Luca Barbareschi che racconta il viaggio di sei coppie in crisi che cercano di ritrovarsi, con l’aiuto di una psicoterapeuta e una soul coach. I due sono fidanzati da tantissimi anni, ma ad oggi non sono mai andati a vivere insieme. La prima esperienza di convivenza è arrivata proprio nella villa alle porte di Roma scelta come location per la prima stagione del nuovo programma esperimento social e di coppia trasmesso su Rai2.

“12 anni senza andare a vivere insieme non è normale. Siamo andati avanti così e siamo arrivati fino a oggi” – ha detto Michela che non nasconde il desiderio di andare a vivere con il suo fidanzato. Dal canto suo Andrea ribatte: “”lo so che è un pò stanca di aspettarmi, ma se è vero amore mi aspetta”.

Michela e Andrea raccontano il primo incontro a Se mi lasci non vale

Michela e Andrea di Se mi lasci non vale si sono conosciuti quando entrambi erano ragazzini, visto che il primo incontro è avvenuto tra i banchi di scuola. “Ci siamo conosciuti a scuola stava già insieme alla mia compagna di classe. Arriva un giorno che la mia amica mi dice ‘Andrea mi ha chiesto il tuo numero'” – racconta Michela che parlando del fidanzato Andrea precisa – “era un bel farfallone, era il belloccio di tutto l’istituto”.

Sta di fatto che Michela decide di lasciare il numero ad Andrea così i due cominciano a scriversi, ma ad un certo punto lei gli comunica di non essere interessata a proseguire la conoscenza. Lui di punto in bianco riscrive all’amica e ci torna insieme facendo ingelosire talmente tanto Michela che decide di recuperare ila apporto. “Allora cavolo gli mando un messaggino ‘se la lasci ci mettiamo insieme'” – ha detto Michela che parlando di futuro aggiunge – “lo vedo creandomi una famiglia, sposandomi. Non mi spaventa l’idea della convivenza, anzi è una cosa bella ed emozionante, ma ho un pò timore del dopo”. Per Andrea, invece, è tanta la paura: “o più paura della convivenza all’interno che del dopo perchè è una esperienza che non ho mai fatto”. Due visioni completamente differente tra i due: ricuciranno a superarle?

