Michela e Andrea sono una coppia della prima stagione di “Se mi lasci non vale” con Luca Barbareschi, in onda a partire da lunedì 21 ottobre in prima serata su Rai 2. La coppia ha deciso di partecipare a questo nuovo esperimento sociale per dare una scossa alla loro relazione che dura da 12 anni, ma che non sembra proiettarsi verso qualcosa di concreto ed importante per il futuro.

Se Michela è un’attenta ascoltatrice di tutti i bisogni del fidanzato, Andrea dal canto suo è molto geloso di lei impedendole di fare tantissime cose che una ragazza di 27 anni dovrebbe fare. La scelta di mettersi in gioco a Se mi lasci non vale è venuta a Michela che durante il percorso di coppia col fidanzato Andrea potrà riflettere sulla relazione arrivando così ad una decisione: se proseguire oppure no.

Chi sono Michela e Andrea: dalla Calabria a Se mi lasci non vale

Conosciamo qualcosa sulla coppia formata da Michela e Andrea, tra i protagonisti della prima edizione di “Se mi lasci non vale”, l’esperimento sociale condotto e narrato da Luca Barbareschi, in onda a partire da lunedì 21 ottobre in prima serata su Rai 2. Michela ha 27 anni e viene dalla Calabria ed è fidanzata da 12 anni con Andrea. Il loro primo incontro risale a quando entrambi erano adolescenti, visto che si sono conosciuti sui banchi di scuola. Un amore nato nell’età della spensieratezza, ma è che diventato sempre più importante.

Per Michela il fidanzato Andrea è il suo unico e solo grande amore a cui si dedica completante. Andrea ha 29 anni ed è molto geloso, ma anche possessivo e predominante e non vuole che la fidanzata esca la sera fino a tardi. Contrariamente però Andrea ama fare vita notturna e mondana. Anche se sono fidanzati da 12 anni non convivono ancora. Michela da tempo ha qualche dubbio sui reali sentimenti del fidanzato Andrea spaventata dalla possibilità che tra loro possa essere solo abitudine. Andrea, invece, non ha alcun desiderio di prendersi responsabilità. Riusciranno a trovare la loro strada a Se mi lasci non vale?