Michela e Manuela, figlie Giancarlo Magalli/ Madri e carriere diverse, ma il papà…

Manuela e Michela Magalli, due nomi noti per i fan di Giancarlo Magalli, visto che si tratta delle due figlie del conduttore. La prima è nata dal suo matrimonio con Carla Crocivera, mentre la seconda dalle altre nozze con Valeria Donati. Due madri diverse dunque, ma anche una carriera del tutto opposta. Manuela infatti fa l’assicuratrice e non ha vissuto molto la presenza del padre, tanto che ne ha sofferto moltissimo. Quando è nata, nel ’72, Magalli aveva già ottenuto una certa popolarità, ma si trovava ancora agli inizi della sua carriera. Magalli e la Crocivera tra l’altro si erano conosciuti poco tempo prima e hanno scelto di sposarsi quando hanno scoperto che erano in dolce attesa. “Il mio lavoro nel cinema era incerto“, ha detto il conduttore tempo fa a Gente, “perciò accettai di fare l’assicuratore con mio padre, ma ero infelice. Dopo un anno ne parlai con Carla e lei disse che sarei stato matto a rimettermi in gioco. Il giorno dopo lasciai il lavoro, la casa e lei”. Oggi, domenica 19 aprile 2020, Giancarlo Magalli sarà ospite nel pomeriggio di Rai 1 grazie a Da noi… a ruota libera. Non possiamo dire con certezza che parlerà delle due figlie, ma per ora sappiamo che Manuela, più attiva sui social rispetto al padre, sembra aver ereditato la sua stessa ironia. “Quando riaprono i parrucchieri”, si chiede in questi giorni su Instagram. Per l’occasione, Manuela ha pubblicato una foto divertente di una bambina con i capelli lunghi e arruffati. Clicca qui per guardare il post di Manuela Magalli.

Michela e Manuela, figlie Giancarlo Magalli: visibilità grazie ai social

Michela Magalli ha già ottenuto una grande visibilità sui social e non solo. La secondogenita di Giancarlo Magalli ha attirato l’attenzione degli spettatori grazie al suo immenso fascino e ad oggi conta su quasi 40 mila followers su Instagram. Merito anche del suo lavoro come blogger e content creator, che le ha aperto presto le porte della tv. Non in Rai però come il papà, ma su Sky. “Non ve l’ho ancora detto per via dell’Apocalisse in corso”, ha scritto qualche giorno fa in un post, “ci sarò anche io ad assaggiare e fotografare i piatti dei concorrenti di Family Food Fight Italia”. Nella foto la vediamo al fianco di Joe Bastianich, con cui ha trascorso la giornata, oltre che in compagnia di Antonino Cannavacciuolo, Lidia Bastianich (mamma di Joe) e persino papà Magalli. Clicca qui per guardare il post di Michela Magalli. Anche se ad oggi la ragazza è conosciuta da molti come Magallina, al contrario del padre che è stato ribattezzato Magallino bellino, Michela ha spesso sottolineato di nonvoler essere considerata in quanto ‘figlia di’. Forse anche per questo ha intrapreso una strada del tutto diversa rispetto a quella paterna? Qualche tempo fa i due sono stati ospiti del Maurizio Costanzo Show, dove la blogger ha parlato proprio del suo sogno per il futuro: “Realizzarmi con il mio nome per non essere sempre ‘la figlia di’”. La sua attività sui social però non è ben vista dal papà, gelosissimo e non proprio felice di vederla in scatti sexy. “Ho una maglietta che indosso quando conosco i ragazzi che lei frequenta”, ha detto invece Giancarlo, “ho questa maglietta elegante in cui c’è scritto ‘Ho una figlia bella, ho pure una pistola, un giardino e una pala’. E’ un’informazione, una gentilezza”. Clicca qui per rivedere il video di Michela e Giancarlo Magalli.

Foto, quando riaprono i parrucchieri?

Visualizza questo post su Instagram #quandoriapronoiparrucchieri #scapigliature #tagliareicapelli Un post condiviso da Manuela Magalli (@manuelamagalli) in data: 17 Apr 2020 alle ore 2:42 PDT

Foto, con Joe Bastianich…





