Michela Pandolfi, compagna Giampiero Mughini/ Lei: “è un vero bonaccione”

Michela Pandolfi e Giampiero Mughini: un amore nato negli anni ’90

Michela Pandolfi è la moglie e compagna di vita di Giampiero Mughini. Un grande amore quello nato tra lo scrittore e la costumista che si sono conosciuti nei primi anni ’90 e da allora sono inseparabili. La coppia è molto schiva e riservata e in rarissime hanno parlato della loro vita privata e sentimentale. Nel 2019 insieme nel programma “Vieni da me” di Caterina Balivo si sono sbottonati parlando del loro amore. In particolare è stato il personaggio televisivo a parlare della moglie Michela rivelando: “è soffice come una piuma. Non ricordo di essermi mai allontanato da lei con l’animo. Non mi dispiacerebbe fare altri 28 anni con lei”.

La coppia è innamorata da più di 30 anni, ma non hanno mai avuto figli. Il motivo? “Penso che quello del genitore ia un mestiere molto difficile, bisogna saperlo fare. Io penso che non avrei saputo farlo, che potevo solo badare a me stesso” – ha detto il giornalista.

Michela Pandolfi sul marito Giampiero Mughini: “deve avere una donna totalmente indipendente”

Irriverente, puntiglioso e pungente, Giampiero Mughini quando è in tv si fa sentire e notare. In tanti lo temono, ma in realtà il giornalista e scrittore è un uomo dolce come ha rivelato proprio la moglie Michela Pandolfi che, ospite di Oggi un altro ha giorno, ha rivelato: “tutti hanno paura di lui ma io non ne ho mai avuta, non capisco. E’ un vero bonaccione, però deve avere una donna totalmente indipendente, non sottomessa. Solo così si può vivere insieme”.

La versione della donna è stata confermata poi dal diretto interessato che, parlando del rapporto con la moglie Michela ha raccontato “lei ha la sua vita, la sua famiglia, le sue cose e io ho le mie”. Un rapporto maturo ed indipendente che resiste nel tempo.

