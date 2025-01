Daniele Rugani è un giocatore italiano dell’Ajax, in prestito dalla Juventus. Il forte difensore è sposato (da Maggio 2024) con Michela Persico, giornalista influencer ed ex modella che parteciperà al prossimo episodio di Storie di Donne al Bivio. I due sono molto legati ed hanno un figlio, Tommaso, che ora ha 4 anni.

I due sono molto legati, sono stati fidanzati per 9 anni e si sono sposati a Maggio 2024. In un’anteprima di Storie di Donne al Bivio la signora Rugani ha raccontato come ha conosciuto il giocatore, un incontro casuale che ha cambiato letteralmente la sua vita: “Sono una donna molto credente, credo nel matrimonio e penso che tutta la nostra storia sia frutto del destino”.

Michela Persico ha raccontato di come l’incontro con Daniele sia avvenuto prima che nel mondo dello spettacolo: “Ci siamo incontrati durante una partita di tennis a Bergamo, ci siamo seduti vicini con amici in comune e abbiamo scambiato qualche parola”, poi però ci siamo persi di vista. La donna ha poi raccontato del suo approdato a Mediaset e di come il suo primo servizio fosse su un giocatore, appunto caso vuole Rugani. Da li poi i contatti e la nascita curiosa del loro amore.

Daniele Rugani e Michela Persico, critiche per il loro matrimonio

Michela Persico e Daniele Rugani si sono sposati a Castello di Montaldo e il ricevimento ha destato molte critiche, per certi versi durissime. Tanti ospiti, attori, persone del mondo dello spettacolo e calciatori ma a finire nel mirino è stato il ricevimento con dure accuse da parte di Sergio Gaiotti, sindaco di Montaldo Torinese. Questi – intervenuto all’agenzia Ansa – ha raccontato:

“Per tutta la serata non abbiamo chiuso occhio, musica ad alta volume e tanti schiamazzi e urla. Per tutta la notte diversi miei concittadini mi hanno chiamato per lamentarsi dell’accaduto. Si devono vergognare”, sottolineando il grande casino commesso dalla coppia e dagli invitati, un matrimonio che sicuramente ha fatto molto discutere.

Parlando del loro amore Michela Persico ha parlato cosi riguardo Daniele Rugani: “Lui è tutta la mia vita, il padre di mio figlio. Poi oggi Tommaso è davanti a tutto, proviamo a passare tutto il tempo con lui, capita di non essere d’accordo ma un figlio unisce ancora di più una coppia che è innamorata”.