Forse non tutti sanno che il calciatore Daniele Rugani è legato alla conduttrice, attrice e showgirl Michela Persico. I due fanno coppia fissa dal 2016, sono diventati genitori nel 2020 e recentemente hanno coronato il loro sogno d’amore diventando marito e moglie. “Sì! Ci tocca sopportarci ancora per un po’”, aveva preannunciato la giornalista su Instagram, quando Daniele le aveva fatto la proposta durante un concerto di Calcutta a Torino. Il difensore si era messo in ginocchio e, come da tradizione, infilato l’anello al dito della compagna classe 1991.

All’inizio Michela credeva che Daniele volesse solo fare una foto, invece il calciatore stava per chiederle di sposarlo. Da quando stanno insieme, la Persico sente di aver completato il quadro della sua vita. La ciliegina è rappresentata dal figlio Tommaso, per cui entrambi stravedono. “E’ cambiato tutto in meglio e sono cambiata io. L’arrivo di mio figlio ha fortificato il rapporto con Daniele, non siamo più i piccioncini di cinque anni fa, ma c’è più profondità”, ha detto.

Michela Persico, l’amore per Daniele Rugani: “Se lui è felice lo sono anche io”

Per tutelare la carriera del marito e disinnescare le malelingue, Michela Persico aveva pure deciso di interrompere la sua carriera di giornalista, lasciando il suo posto a Sport Mediaset. La conduttrice ha sempre messo al primo posto l’equilibrio della famiglia e, pur non rinunciando ai suoi sogni, ha promesso lealtà totale al compagno.

“Appoggerò Daniele ovunque decida di andare perché se lui è felice allora lo sono anche io, e mai e poi mai creerei ostacoli al suo lavoro. Nonostante ci siano opportunità lavorative negli Emirati anche per me, sicuramente io e mio figlio rimarremo in Italia: lavoro qui e voglio crescere qui mio figlio”, aveva detto in un intervista rilasciata a Gianluca Di Marzio, quando si ipotizzava un suo trasferimento negli Emirati.

