Michela Quattrociocche/ “Non consegnai un Telegatti per andare a mangiare una pizza”

Michela Quattrociocche, la “Niki Cavalli” del film ‘Scusa ma ti chiamo amore’, si è raccontata alla trasmissione Generazione Z in onda su Rai 2, rivelando alcuni aneddoti sul suo passato da attrice e modella e parlando anche del suo rapporto con l’amore e la famiglia. Ospite di Monica Setta, Michela Quattrociocche ha ammesso che quello di diventare attrice e modella “era il sogno di mia madre e di mio papà, che mi accompagnava sempre ai provini”. E confessa di essersi avvicinata al mondo dello spettacolo “facendo i fotoromanzi, ho iniziato per gioco”.

Michela Quattrociocche rivela che in questo mondo “ci sono un po’ capitata, non è stato il mio sogno da subito, ma piano piano è diventata una passione”. E racconta un aneddoto particolare che mostra tutta la sua attitudine nei confronti dei suoi affetti più cari: “all’epoca c’erano i Telegatti, molto importanti per chi fa il nostro lavoro, e a 18 anni io dovevo dare un premio importante. Io quello sera non vado ai Telegatti per andare al compleanno di una mia amica, per andare a mangiare una pizza”. Michela Quattrociocche ammette infatti di aver sempre messo al primo posto gli affetti, grazie alla sua famiglia che “mi ha insegnato i veri valori della vita: famiglia, amore e amicizia”.

Michela Quattrociocche, ospite di Generazione Z su Rai 2, spiega di essersi sempre sentita “una ragazza normale e fortunata, perché faccio il lavoro dei miei sogni, ma non gli ho mai dato un’importanza tale da farmi perdere la testa”. E anche quando ha avuto la sua prima figlia, Aurora, all’età di 22 anni “non ho mai abbandonato il lavoro, ho sempre continuato a fare provini, ma i figli e la famiglia sono sempre la priorità”. E proprio l’amore è uno degli aspetti su cui si vuole raccontare. Michela Quattrociocche nel 2012 ha sposato Alberto Aquilani, calciatore, da cui ha avuto le figlie Aurora e Diamante rispettivamente nel 2011 e nel 2014. La coppia ha divorziato nel 2020 ma ha mantenuto buoni rapporti: “se c’è intelligenza si può continuare a sentirsi” ribadisce a Monica Setta.

Ora Michela Quattrociocche ha ritrovato l’amore con Giovanni Naldi, imprenditore, e anche su di lui racconta un divertente aneddoto. “Volevo presentarlo a una mia amica single – confessa ridendo – e insistevo anche, poi è piaciuto a me”. Una storia d’amore che sembra destinata a durare e che la vede molto diversa rispetto al suo precedente matrimonio: “oggi sono più consapevole, so ciò che voglio e quello che non voglio. Sono più tranquilla, facciamo una vita normale di due ragazzi che si amano, che amano viaggiare e uscire con gli amici”. E sogna di potersi risposare, un giorno.











