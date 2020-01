Michele Cucuzza incidente hot nella casa/ Rusic:”Non è una pal*a, è un melone!” (Grande Fratello Vip)

Michele Cucuzza e l’incidente hot al Grande Fratello Vip 4: questo uno degli argomenti più dibattuti nelle ultime ore, che mettono in luce un certo episodio avvenuto nella Casa. Durante un momento di riposo, il giornalista infatti ha mostrato una parte della sua zona intima a causa del boxer scostato. Rita Rusic ha notato subito tutto e non ha tardato ad informare il resto del gruppo, ridendo a più non posso. “Non è una pal*a, è un melone!”, ha detto l’imprenditrice a Clizia Incorvaia. Quest’ultima invece ha addirittura rivelato che la camomilla le è andata di traverso a quella vista così particolare. Mentre il gruppo ridacchiava, Paolo Ciavarro ha deciso di tutelare i gioielli dell’amico ed è andato in camera a coprire Cucuzza. “Svegliatelo dai, che fai, glielo mettete voi a posto? Mettigli il cuscino sopra il cog**one, dai”, aveva proposto invece Andrea Montovoli poco prima. Nei giorni successivi tuttavia l’argomento non è ritornato al centro dei discorsi gieffini, anche se Adriana Volpe è rimasta divertita da una certa espressione di Michele. Durante le prove di Grease, la conduttrice infatti non ha potuto fare a meno di ridere di fronte alle espressioni del viso del giornalista, comunicando poi alla Rusic il tutto e chiedendole di osservare bene il concorrente durante la loro performance di coppia. Clicca qui per guardare il video di Michele Cucuzza e Adriana Volpe.

Michele Cucuzza, Grande Fratello Vip 4: una sicurezza per lui

Michele Cucuzza è sicuro di essere il preferito del Grande Fratello Vip 4. Il gruppo della Casa infatti è stato incaricato di nominare il proprio preferito grazie al voto segreto e per il giornalista non ci sono dubbi sul fatto che sia lui che Antonella Elia siano un po’ i cocchi di Alfonso Signorini. Per Michele la settimana è trascorsa tra l’altro in modo più che rilassante: merito della suite che ha condiviso con Rita Rusic e che ha permesso entrambi di rilassarsi. Sono ritornati persino ringiovaniti dai compagni! Dal punto di vista delle dinamiche della casa, Michele tuttavia tarda ad emergere. A parte alcune iniziali confessioni ai compagni sulla sua ex moglie, il giornalista sembra ostinato nel non volersi aprire al gruppo. Non è chiaro se tutto ciò dipenda da una sua tattica di gioco o se invece non abbia ancora trovato il terreno ideale per confidarsi con gli altri concorrenti.

