Michele Favoloso, papà di Mario/ Sempre in difesa del figlio contro Nina Moric (Live Non è la D’Urso)

Michele Favoloso non avrà ottenuto forse la stessa visibilità dell’ex moglie Loredana Fiorentino, ma non ha esitato a comparire in tv al fianco del figlio Luigi Mario Favoloso per difenderlo dalle accuse di Nina Moric. Oggi, domenica 16 febbraio 2020, Michele Favoloso ritornerà a Live – Non è la d’Urso per assistere al confronto della modella con la macchina della verità. Deciderà ancora una volta di attaccarla oppure sarà un momento in più per festeggiare, per dimostrare comela Moric abbia mentito sulle presunte violenze? Favoloso Senior ha sottolineato spesso che in realtà fra suo figlio e l’ex compagna la violenta sarebbe proprio lei. “Un mio contatto mi ha detto che ogni tanto Luigi lo chiamava e diceva ‘Questa è impazzita’. Noi non siamo stati mai tranquilli”, ha detto poco tempo fa a Domenica Live. Una tesi sostenuta anche dalla zia di Luigi Mario, in quel momento in studio, che ha parlato della difficile convivenza fra il nipote e la modella: “I cinque anni della loro storia sono stati un inferno per me. Non posso dire che quel taglio lo abbia fatto Nina al 100% ma di sono tante cose e voci che ci portano a dubitare delle accuse di violenza mosse da Nina. Uno spintone non è violenza”.

MICHELE FAVOLOSO ANCORA IN SILENZIO SU INSTAGRAM

Michele Favoloso non ha ancora deciso di riaprire il proprio profilo Instagram, a differenza dell’ex moglie che è già ritornata a fare le sue incursioni su Instagram. In seguito alla scomparsa del figlio Luigi Mario Favoloso, papà Michele infatti ha preferito impedire a chiunque di commentare le sue foto, guardare i contenuti pubblicati ed ha reso tutto privato. Accessibile solo ad una cerchia selezionata quindi. Non è escluso però che ad un certo punto possa seguire le orme di Loredana Fiorentino e ritornare nel mondo virtuale, magari per sponsorizzare qualche nuovo progetto. Ormai la famiglia Favoloso ha preso possesso dei contenitori dursiani e ci si aspetta che il caos sollevato dalla Moric e dall’ex compagno continui ad interessare anche la prossima stagione televisiva. Forse non conquisterà lo stesso interesse del Prati gate, ovvero lo scandalo Pamela Prati/Mark Caltagirone, ma sta comunque regalando alla famiglia Favoloso una forte visibilità mediatica. Meritata o immeritata poco importa.

