Michele Favoloso, papà Luigi Mario/ La difesa a spada tratta del figlio

Michele Favoloso ha sempre difeso a spada tratta il figlio Luigi Favoloso dalle accuse di Nina Moric. Anche se intervenuto in ritardo nei salotti di Barbara d’Urso rispetto all’ex moglie Loredana Fiorentino, l’uomo non ha esitato un solo momento a rispedire al mittente le accuse di violenza. In pratica non sarebbe stata la Moric ad essere stata ferita dall’ex compagno, ma il contrario. “Una volta è tornato a casa con una ferita sulla mano, anche se lui non mi ha detto che è stata Nina. L’ha sempre difesa perché è innamorato”, ha detto in merito a Domenica Live, “non escludo che ci sia stato qualche spintone, mio figlio non è un violento”. Oggi, domenica 9 febbraio 2020, Michele Favoloso sarà ospite di Live – Non è la d’Urso per affrontare Nina Moric, che vuole parlare dell’intera faccenda con la famiglia Favoloso al completo. Il padre di Luigi avrà qualcosa di nuovo da dire oppure si limiterà ad ascoltare la modella, prendendo al tempo stesso le difese dell’ex gieffino? Fino ad ora ha preferito infatti confermare la versione di Luigi, ovvero che ci sarebbero stati diversi episodi gravi che avrebbero colpito la Moric, da cui l’ex compagno avrebbe cercato di salvarla. Intervenendo anche in difesa del figlio Carlos Corona. “Conosco esattamente come sono passati quei 15/20 giorni di ottobre. Io non so se lui vorrà dirlo, io glielo sconsiglio, quelle cose vanno dette nei posti giusti”, ha aggiunto Michele, “la presunta violenza sul figlio è accaduta a fine ottobre, ma prima di quella presunta violenza ci sono stati dei giorni particolari che spiegano tutto”.

MICHELE FAVOLOSO SEMPRE DALLA PARTE DEL FIGLIO

Conosciamo tutti ormai la versione di Michele Favoloso in merito ad alcuni eventi che riguardano il figlio Luigi Mario e l’ex compagna Nina Moric. Il padre dell’ex gieffino infatti ha deciso di ripercorrere alcuni momenti accaduti fra le mura di casa della modella, ritornando indietro di quattro anni. Ospite di Domenica Live, Michele ha svelato di aver notato le prime ferite sul corpo del figlio già tempo addietro. “Aveva un taglio sulla mano, ho pensato subito a Nina, lui ha detto che si era tagliato da solo”, ha rivelato, “noi abbiamo vissuto con loro, non sono mai stati una coppia violenta. Sarà accaduto un episodio, non è violenza reiterata”. Secondo Favoloso Senior, non ci sarebbe poi da fidarsi delle parole della Moric, ai suoi occhi apparsa sempre come poco affidabile. E in merito all’aggressione che la modella avrebbe vissuto per mano dell’ex compagno, non ha dubbi: “Ci sono voci che dicono il contrario, mi è stato detto che lui è stato ferito da lei con un coltello. E’ lui la vittima”. Senza considerare che per Michele un eventuale spintone non sarebbe comunque da considerare come violenza. Clicca qui per guardare il video di Michele Favoloso

© RIPRODUZIONE RISERVATA