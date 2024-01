Michele Maddaloni choc: “Dopo Amici non sono più riuscito a fare danza”/ “Oggi lavoro in un autonoleggio”

Michele Maddaloni, ex ballerino di Amici, svela perché non ha più danzato dopo il talent

Michele Maddaloni è stato uno dei protagonisti della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi. Siamo quindi nei primissimi anni del programma, che inizialmente si chiamava ‘Saranno Famosi’ e vedeva i concorrenti alle prese con ogni materia di studio: canto, ballo e recitazione. Michele si presentò come ballerino e venne preso nella scuola in cui fece un lungo percorso, purtroppo poi non continuato una volta fuori dal talent.

È stato proprio lui a raccontarne i motivi ai microfoni di TvBlog: “Il mio coinquilino era Marcello Sacchetta, abitavamo insieme e pure lui frequentava la scuola. Fu lui a fare la domanda per la trasmissione”, ha inizialmente spiegato Michele. Poi ha aggiunto: “Terminato il talent volevo tornare alla danza classica in teatro, ma non sono più riuscito a rientrare. Il teatro mi ha dato tanto e al contempo tolto molto.”

Michele Maddaloni e la vita dopo Amici: “Oggi lavoro in un autonoleggio”

L’ex ballerino ha spiegato di non essere più riuscito a lavorare come ballerino perché ‘escluso’: “Non so se ci fosse di mezzo il pregiudizio. Nelle graduatorie trovavo sempre persone più avanti a me. È innegabile che a quei tempi non veniva ben visto di buon occhio il passaggio dalla tv al teatro. In tal senso non ho mai ottenuto una risposta, però penso che un ritorno me lo potessi meritare”.

Oggi la sua vita ha subito una svolta che non contempla la danza: “Lavoro nell’autonoleggio di una grande società che ha grandi filiali in tutta Italia. – ha spiegato – Sono uno station manager e mi occupo del noleggio di macchine nel breve e medio termine. Sul fronte della vita privata sono fidanzato e convivo con la mia ragazza”.

