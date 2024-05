Michelle Hunziker, chi è il nuovo fidanzato?/ La conduttrice ‘beccata’: “A cena con un aitante uomo…”

Michelle Hunziker sembra quasi giocare a paddle con i rumor di gossip che riguardano la sua sfera sentimentale. Prima a Verissimo e poi al settimanale Chi la conduttrice ha confermato con fermezza di essere single: “Non saprei neppure dove metterlo…”, aveva scherzato con Silvia Toffanin a proposito di un nuovo fidanzato. Eppure, nonostante le repentine e ripetute smentite, pare che dopo la rottura con Alessandro Carollo l’amore stia tornando a dominare la vita di Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker confessione choc: "Subìto bullismo, mi aspettavano per menarmi"/ "Ho imparato a difendermi"

Chi è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? La domanda è impavida ma non fuori contesto: come riporta Leggo, la pagina Instagram del settimanale Diva e Donna ha infatti pubblicato degli scatti che ritraggono la conduttrice all’uscita da un ristorante al fianco di un uomo misterioso che, secondo il magazine, potrebbe appunto essere il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker rompe il silenzio: "Nuovo fidanzato? Sono single"/ "Ammetto che per adesso..."

Michelle Hunziker, l’ultimo ‘avvistamento’ con il presunto nuovo fidanzato

“A due mesi dalla fine della relazione con Alessandro Carollo, la conduttrice esce allo scoperto con un aitante uomo”, si legge così nel post pubblicato da Diva e Donna su Instagram, che poi prosegue: “Lui sarebbe un manager della moda amico di Mattia Narducci, il fidanzato di Anna Tatangelo, con lui infatti sono usciti a cena”. Dunque, l’incontro tra Michelle Hunziker e il nuovo fidanzato sarebbe stato propiziato dall’amicizia con la cantante, con la quale tra l’altro condivide l’esperienza ad Io Canto Family 2024.

Michelle Hunziker: “I figli devono camminare da soli”/ “Da piccola fui bullizzata e menata, mia mamma...”

A questo punto, stando a quanto raccontato da Diva e Donna a proposito del presunto nuovo fidanzato di Michelle Hunziker, la mente torna ad un possibile indizio di alcune settimane fa. Proprio nello studio di Verissimo, la conduttrice si è concessa alle domande di Silvia Toffanin con al fianco proprio Anna Tatangelo. Entrambe si sono messe in evidenza con scambi di parole al miele reciproche, celebrando un’amicizia forte e sincera. A questo punto, è lecito credere che la cantante abbia davvero fatto da ‘cupido’ – con la complicità del fidanzato Mattia Narducci – per il nuovo amore di Michelle Hunziker. non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se la nuova liaison verrà confermata oppure no.











© RIPRODUZIONE RISERVATA