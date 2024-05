Michelle Hunziker rompe il silenzio: “Nuovo fidanzato? Sono single”/ “Ammetto che per adesso…”

Michelle Hunziker ammette: “Adesso non sono fidanzata”

Tornata sul piccolo schermo con la nuova edizione di Io Canto in versione Family, l’amatissima conduttrice italo-svizzera Michelle Hunziker si è raccontata tra le colonne del magazine Chi. Il volto Mediaset, oltre a prendere la parola su questa sua nuova avventura sul piccolo schermo, dove Berlusconi ha dimostrato per l’ennesima volta di nutrire grande fiducia nei suoi confronti, la Hunziker si è soffermata anche su temi personali, chiarendo il suo status sentimentale dopo le voci circolate con insistenza di recente: “Musica e sentimenti sono il mio motore. Anche se…per il momento sono single e dico che va bene così” ha tagliato corto Michelle spezzando i vari gossip ascoltati negli ultimi tempi.

Un posto al sole, Riccardo Polizzy Carbonelli: "Sul set creato un legame con Nina Soldano/ "Lei è..."

Nel corso di una recente intervista concessa a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin, la Hunziker ha svelato che al centro del suo interesse in questo momento ci sono altre persone, ma nessun uomo: “Rivelo di essere concentrata su Cesare, Sole, Celeste, Auri” – ha spiegato la presentatrice a Silvia Toffanin che a Verissimo l’aveva stuzzicata sulla sua vita privata. La conduttrice è contenta così ed è molto presa dal lavoro, ma anche dalle figlie e dal nipotino Cesare nato dall’amore della primogenita Aurora Ramazzotti (nata dall’amore poi svanito con Ramazzotti) con il compagno di vita Goffredo Cerza.

Maria Grazia Cucinotta: "Mio marito Giulio Violati? Mi fa ridere"/ "Volevo dare un fratellino a mia figlia"

La conduttrice sull’avventura a Io Canto Family: “Mi ha fatto ripensare a mio papà”

Approdare al timone del format musicale di Canale Cinque si è rivelata una grande emozione per Michelle Hunziker, come svelato nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Chi. La conduttrice di Mediaset ha confidato che ritrovarsi sul palco di Io Canto Family davanti ai concorrenti uniti da un legame familiare, l’ha riportata con la mente ai momenti canori vissuti con il papà durante la sua giovinezza: “Questo format mi ricorda mio papà e i duetti che facevamo insieme io e lui” le parole della Hunziker al giornale diretto da Alfonso Signorini.

Maria Grazia Cucinotta: "Vengo da una famiglia povera"/ "Con uno stipendio hanno cresciuto 4 figli"

Michelle, intervenuta nei giorni scorsi nel programma di Silvia Toffanin, ha parlato anche dell’esplosione precoce della sua carriera: “Era più normale per me divertirmi nel contesto familiare; per cui quando sono diventata mamma ero felicissima, anche consapevole che un figlio o una figlia non mi avrebbe mai tolto la possibilità di potermi realizzare perchè ero pronta a rimboccarmi le maniche” ha confidato la Hunziker tornando con la mente al passato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA