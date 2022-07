Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: baci in discoteca/ Complicità alle stelle!

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: la vacanza in Sardegna

E’ tempo di vacanze estive anche per Michelle Hunziker prima della ripartenza con i vari impegni lavorativi. La bionda conduttrice svizzera si trova attualmente in Sardegna insieme alla figlia Aurora, avuta dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti e con le piccole di casa, Sole e Celeste, nate dal passato matrimonio con Tomaso Trussardi. Con loro però ci sarebbe anche il nuovo compagno Giovanni Angiolini. Dopo le voce di una presunta maretta tra i due, eccoli di nuovo insieme, tra baci ed abbracci in discoteca, sempre più complici.

Lo scorso weekend Michelle Hunziker ha deciso di trascorrere qualche ora di sano divertimento in discoteca, al Billionaire e proprio qui sarebbe stata ripresa in dolce compagnia del chirurgo ed ex gieffino Giovanni Angiolini, mentre si scatenano tra un ballo ed un altro. Su Tik Tok non mancano poi i video che ritraggono la Hunziker al mare con la sua primogenita tra un tuffo e l’altro.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini tra baci e abbracci, sempre più complici

A quanto pare l’estate d’amore di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini starebbe proseguendo a gonfie vele. Nessun vento di tempesta nella coppia, come invece era stato ipotizzato nei giorni scorsi. Anzi, la complicità tra i due sarebbe evidente soprattutto dalle immagini che immortalano la coppia mentre si diverte al Billionaire nell’ultimo fine settimana, scambiandosi tenerezze, baci ed abbracci. A riprenderli ci hanno pensato alcuni utenti presenti che poi avrebbero girato il video all’esperta di gossip sui social, Deianira Marzano.

Lo scorso giugno era stato invece il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, a pizzicarli in tenera compagnia mentre si scambiavano gesti complici in barca. La loro frequentazione sarebbe iniziata lo scorso marzo e da allora non si sarebbero mai più nascosti. L’unico momento di lontananza del chirurgo sarebbe avvenuto durante la condivisione del bagno di mamma e primogenita quando, entrambe molto disponibili e come sempre molto sorridenti, hanno distribuito selfie con i presenti.











