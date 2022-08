Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in crisi?/ Dopo la vacanza in Sardegna…

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in crisi? I rumors di The Pipol Gossip

Il chiacchieratissimo amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini potrebbe subire una battuta d’arresto, stando all’ultima indiscrezione circolante sui social. A rilasciarla è The Pipol Gossip, che riferisce come i due si siano momentaneamente distaccati dopo la vacanza in Sardegna tra amore e passione. La pagina Instagram scrive come “l’amore tra Michelle Hunziker e il chirurgo Giovanni Angiolini potrebbe non essere così saldo, al contrario di quanto raccontano gli amici riferendosi alle focose acrobazie cariche di effusioni che la coppia si sarebbe scambiata durante l’ultima vacanza in Sardegna“.

I fatti sarebbero questi: mentre Giovanni Angiolini era in partenza dall’aeroporto di Linate, Michelle Hunziker si dilettava nel karate, sua nuova passione sportiva, in alcune Instagram stories che la vedono al fianco nientemeno che di Eros Ramazzotti. “Un viaggio verso il lago di Iseo per abbracciare la sua passione quindi e una spalla sempre pronta con cui confrontarsi e ripartire nel caso in cui i rumor non si sbaglino“, si legge a corredo del post. Potrebbe essere questo un indizio-chiave che lascia pensare a una crisi in corso tra i due?

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: tra voci di crisi e il desiderio di un bebè

L’indiscrezione di The Pipol Gossip è solo una supposizione e forse è ancora presto per parlare di crisi. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini potrebbero essersi semplicemente ritagliati i rispettivi spazi dopo la bollente vacanza di coppia in Sardegna, tuttavia ogni scenario non è da sottovalutare. Dopo la rottura da Tomaso Trussardi, la showgirl svizzera ha ritrovato il sorriso al fianco del bel medico ed ex concorrente del Grande Fratello.

La loro storia d’amore è finita sulla bocca di tutti, anche per le continue indiscrezioni che prima li vorrebbero innamoratissimi e poi in crisi. Oltre alla possibilità di una cicogna in arrivo per la coppia, con la Hunziker che sarebbe dunque pronta a dare al mondo un bebè, il primo frutto dell’amore per il suo Giovanni. I rumors viaggiano spediti alla velocità della luce, sebbene la coppia abbia spesso mostrato solidità e complicità nel loro amore.

