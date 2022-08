“Michelle Hunziker pronta a fare il quarto figlio con Giovanni Angiolini”/ Maschietto in arrivo? Il gossip

Michelle Hunziker potrebbe essere incinta: l’indiscrezione

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini stanno insieme da parecchi mesi; la loro storia d’amore sembra aver preso il largo sulle coste della Sardegna, tanto da averlo presentato alla sua primogenita Aurora Ramazzotti. La coppia è sempre più affiatata e passionale, stando alle paparazzate che li mostrano insieme, anche se non sono ancora usciti allo scoperto del tutto.

Un’indiscrezione del settimanale Nuovo svela un altro croccante retroscena sulla coppia. Sembra che Michelle Hunziker sia incinta proprio dell’ex gieffino. Come riporta il giornale, la conduttrice sarebbe pronta a: “Fare il quarto figlio, possibilmente un maschietto. – e ancora – Del resto Michelle è una che non perde tempo: se Aurora è nata appena un anno dopo aver avviato la relazione con Eros Ramazzotti, Sole – la prima delle due bambine avute dall’ex marito Tommaso Trussardi – è arrivata due anni dopo l’inizio della love story col rampollo della maison di moda.”

Michelle Hunziker compra un test di gravidanza con la figlia Aurora?

Ad alimentare l’indiscrezione su una presunta gravidanza di Michelle Hunziker è il settimanale Nuovo. Tra le pagine della rivista si legge chiaramente che la conduttrice “sia stata pizzicata con la figlia maggiore mentre comprava un test di gravidanza“, così come annunciato da CHI alcuni giorni fa. Se così fosse per il volto televisivo “si preannuncia un agosto caldo” in attesa che il pancino cresca.

Sarebbe davvero una bellissima svolta nella vita di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, il cui amore nato timidamente dopo la separazione della conduttrice da Tomaso Trussardi, sembra andare a gonfie vele. Al momento però né Aurora, né la showgirl hanno svelato la verità sul test di gravidanza e su questa indiscrezione. Che qualcosa esca fuori nei prossimi mesi? D’altronde se così dovesse essere, non si può tenere troppo a lungo il segreto. Intanto. la coppia continua a godersi le sue vacanze estiva tra relax, passione e amore.

