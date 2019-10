Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi lite al parco/ Lei: “I cuoricini non bastano…”

Lite al parco per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La conduttrice reduce dal successo di “Amici Celebrieties” è stata pizzicata al parco in compagnia del rampollo di casa Trussardi. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la coppia è stata paparazzata dal settimanale Diva e donna in un momento di tensione. I due, infatti, sono stati immortalati durante una vera e propria lite; non è dato sapere cosa si siano detti o cosa sia successo, ma le foto parlano chiaro e hanno visto i due scambiarsi qualche parola con Tomaso che sgrana gli occhi e Michelle che abbassa lo sguardo allontanandosi verso la panchina. Per fortuna a far ritornare il sorriso sulle labbra di Michelle ci pensano le piccole figlie Celeste e Sole con cui la coppia è arrivata al parco. E’ bastato davvero poco per far tornare il sereno all’interno della coppia che ha recentemente festeggiato 5 anni d’amore e di matrimonio.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Che rapporto è quello in cui non ci si scontra”

Come tutte le coppie normali, anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi litigano ogni tanto. Non è una novità, del resto proprio la conduttrice e showgirl tempo fa aveva parlato delle liti con il marito dichiarando: “che rapporto è quello in cui non ci si scontra. I cuoricini non bastano se non costruisce qualcosa col confronto, lo scontro, la fatica…”. Ed è proprio così: ogni coppia vive dei momenti di tensione, ma sta proprio nell’amore la soluzione ad ogni problema. La storia d’amore tra Michelle e Tomaso prosegue alla grande, nonostante qualche piccolo litigio, ma i due sono davvero inseparabili come ha raccontato la stessa Michelle dalle pagine del settimanale Gente.

Michelle Hunziker: “Mi confronto con Tomaso su tutto”

La conduttrice, reduce dall’esperienza di Amici Celebrities, ha rivelato: “Tomaso mi ha dato consigli da imprenditore, con lui c’è sempre stato un dialogo profondo e costruttivo. Mi confronto con lui su tutto…”. Anche questa volta la Hunziker ha voluto il parere del marito sulla conduzione non semplice di Amici Celebrities, visto che Michelle è arrivata al timone del talent show al posto di Maria De Filippi dalla terza puntata. Non sono mancate le critiche, ma a stare dalla sua parte c’è Tomaso che le ha detto: “se sei abituata a prendere voti alti, hai la sindrome del 30 e lode, e quando prendi solo 30 ti abbatti. Guarda i risultati: 2,7 milioni di telespettatori non sono così male’”. Come non dargli ragione? Si tratta di risultati davvero importanti per un programma trasmesso nella prima serata di Canale 5!