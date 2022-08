Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi:”salvare il bello per il bene delle bambine”/ Con Giovanni Angelini…

Michelle Hunziker, nuovo amore con Giovanni Angelini

Michelle Hunziker torna in tv con le repliche del suo primo one woman show “Michelle Impossible“. Intanto la showgirl si gode un’estate bollente in compagnia della sua nuova fiamma: il medico Giovanni Angiolini conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato ad una edizione del Grande Fratello. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, la Hunziker a ritrovato il sorriso tra le braccia del bel medico con cui è stata pizzicata più volte intenta a scambiarsi sguardi complici, ma anche baci e tenerezze in spiaggia. Non solo, recentemente Michelle ha presentato Giovanni anche alla figlia Aurora Ramazzotti e al suo fidanzato, l’ingegnere Goffredo Cerza a conferma che i due sembrano davvero intenzionati a fare le cose alla grande.

Per la Hunziker si tratta di un nuovo amore dopo la separazione da Tomaso Trussardi. Un vero e proprio lutto per la conduttrice che ha dichiarato: “il concetto della favola è che finisce con “vissero felici e contenti”, ma non ci dicono che cosa succede dopo. Il tempo passa, le cose cambiano, ci si prende e ci si lascia. Ma ci sono persone che sono importanti e lo rimarranno per sempre”.

Dopo il grande successo di Michelle Impossible, Michelle Hunziker si è ritrovato nell’occhio del ciclone per via della separazione dal marito Tomaso Trussardi. “Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo” – ha detto la Hunziker che è rimasta in ottimi rapporti con l’ex marito: l’imprenditore ed amministratore delegato della casa di moda Trussardi.

“Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene” – ha detto la showgirl a Verissimo aggiungendo – “gli sbagli più belli sono quelli in amore perché ti fanno vivere intensamente: soltanto così puoi andare avanti. Se uno è perfetto, non rischia mai, fa una vita che non potrebbe essere la mia. Mi piace buttarmi. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo. Quelli che dicono “ho sofferto, mi chiudo”, fanno una vita sacrificata. Io mi innamoro, brucio: certo, la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi. Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata”.











