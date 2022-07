Michelle Hunziker/ Estate rovente in compagnia dell’ex gieffino Giovanni Angiolini

La Hunziker e la sua nuova fiamma a bordo di un gommone: paparazzi in momenti di intimità…

Quella 2022 sembra essere una delle estati più calde degli ultimi anni… Soprattutto per la famosa conduttrice, regina di Striscia la Notizia, Michelle Hunziker. La bella show girl italo-svizzera si è fatta riprendere in scatti, a dir poco hot, con la sua nuova fiamma. Chi è? È l’ex concorrente del Grande Fratello Vip15, nonché il chirurgo “più sexy d’Italia”, Giovanni Angiolini. Lui 41 anni, lei 45, i due si sono lasciati travolgere dalla passione mentre erano in vacanza in Sardegna, a riportare la news è stato il settimanale Chi appena pubblicato.

Gli “innamorati” hanno trascorso insieme dei giorni di vacanza in Sardegna, a immortalare il momento sono stati i paparazzi che gli hanno beccati proprio nel momento più intimo. I due infatti, per cercare un po’ d’intimità, si sono allontanati dalla costa a bordo di un gommone, ma nonostante ciò i paparazzi gli hanno comunque trovati e proprio mentre si scambiano tenere effusioni. Prima si parlano labbra su labbra, scambiandosi baci con evidente complicità, poi lui le fa un massaggio alla schiena e infine… Le bacia anche il lato b!

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: cotta estiva o coppia a tutti gli effetti?

Per Michelle Hunziker sicuramente è stato un anno difficile, la bella dama di Striscia è stata in fatti al centro di uno dei gossip più clamorosi dell’anno: la sua separazione dal marito, nonché padre delle sue figlie, Sole e Celeste, Tomaso Trusardi. Bello dunque che sia riuscita finalmente ad avere un po’ di tranquillità e rimettersi in gioco. E per tornare su piazza chi c’è meglio della nuova fiamma? Il “sexy” chirurgo Giovanni Angiolini.

Ma questo loro avvistamento in Sardegna non è certamente il primo, erano già stati beccati prima nella capitale dell’amore, a Parigi, e poi durante un weekend a Roma. Che questa fuga in mezzo al mare serva a ufficializzare definitivamente il rapporto della neo-coppia? A riguardo nessuno dei due si è espresso. Per Chi la bella bionda si è limitata a dire: “A volte una persona desidera vivere momenti esclusivi senza doverli condividere”. Allora non possiamo far altro che augurargli che questa, per ora, bollente cotta estiva, continui anche nei mesi più “freddi” diventando a tutti gli effetti un’importante storia d’amore.

