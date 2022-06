Shaila Gatta e Mikaela Neaze, ex veline/ “Sogniamo di condurre Striscia la Notizia”

Shaila Gatta e Mikaela Neaze, ex veline di “Striscia la Notizia”, sono intervenute in qualità di ospiti e in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Francesco Ciannamea. Le due ragazze, che hanno battuto ogni record di longevità per quanto concerne il ruolo di “velina” a “Striscia”, hanno confessato – in relazione a quest’aspetto – che “ogni tanto ci chiamano ‘le immortali’ e ci prendono in giro, perché alla fine siamo sempre lì. L’esperienza di Striscia è iniziata nel 2017, ormai sono passati cinque anni. Un’infinità, però ci manteniamo ancora bene…”.

Shaila Gatta e Leonardo Blanchard si sono lasciati/ "Possono cambiare le nostre esigenze..."

Nel cassetto dei sogni di Shaila Gatta e Mikaela Neaze c’è la conduzione, magari proprio di “Striscia la Notizia, un programma stravisto, conosciutissimo, storico e immortale. Sarebbe un grandissimo traguardo e poterlo tagliare insieme sarebbe stupendo. Con Antonio Ricci passiamo talmente tanto tempo che si è creato un rapporto fraterno tra noi. Non abbiamo peli sulla lingua, ci diciamo e ci raccontiamo tutto”.

Shaila Gatta "Mi sono rifatta il seno"/ "Lo volevo più evidente", poi cancella post

SHAILA GATTA E MIKAELA NEAZE, EX VELINE DI “STRISCIA LA NOTIZIA”: “PECHINO EXPRESS INSIEME? SAREBBE BELLISSIMO!”

A proposito di Antonio Ricci, Shaila Gatta e Mikaela Neaze hanno detto: “Lui è un genio, si cerca sempre di captare qualcosa e di provare a trarre ispirazione da lui. È una persona veramente molto interessante e colta, per cui se ho l’occasione di vederlo e ascoltarlo lo faccio molto volentieri. Il segreto di Striscia la Notizia è che lui è riuscito a creare un team veramente familiare, al cui interno le persone si aiutano; insomma, un ambiente collaborativo. Se non fosse così, questa macchina non potrebbe andare avanti così bene e così a lungo”.

Shaila Gatta torna a Striscia la notizia e sgancia la bomba/ "Tre veline!"

Nel futuro di Shaila Gatta e Mikaela Neaze non c’è più il ruolo di veline (“Il nostro mandato è finito, ormai ci auguriamo che ci siano le giovani”, hanno scherzato), ma potrebbe anche palesarsi un reality show o un adventure show, come ad esempio Pechino Express: “Sarebbe una figata, non immagino dove ci porterebbero – hanno detto –. Mikaela parla inglese, quindi è perfetto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA