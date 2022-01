Michelle Hunziker, scherzo aspirapolvere ai cani/ Video Challenge TikTok: ignorata…

Michelle Hunziker ha voluto giocare uno scherzo ai suoi amati cani. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice, pubblicando su Instagram un video accompagnato da una didascalia, nella quale precisa di avere voluto aderire a una challenge di TikTok divenuta rapidamente virale, in modo da vedere come avrebbero reagito i suoi amici a quattro zampe nel vederla in difficoltà. Queste sono state le parole della presentatrice elvetica: “Ho voluto provare questo trend pure io… Ma i miei cani hanno reagito in modo alquanto diverso! Bacio da me e i miei pelosi”.

In cosa consiste questa sfida? Di fatto, nel filmato originale, si vede un ragazzo rivolgere verso di sé il tubo di un aspirapolvere, fingendo poi di essere risucchiato da quest’ultimo e producendosi in urla e gesti che lasciano intuire una situazione di pericolo e di emergenza, tanto che il suo cane corre da lui e azzanna l’aspirapolvere, nel tentativo di liberare il suo amico umano dalle sue grinfie e di salvargli la vita. Un coraggio davvero eroico, non c’è che dire, anche se a Michelle Hunziker le cose sono andata in maniera leggermente differente…

MICHELLE HUNZIKER E LA CHALLENGE TIKTOK CON I SUOI CANI (VIDEO): LE REAZIONI DIVERTITE DEL WEB

Nel prosieguo del video, la showgirl e conduttrice ha emulato il protagonista della clip originale, afferrando il tubo dell’aspirapolvere tra le mani e mettendosi a urlare, fino a gettarsi a terra con la schiena appoggiata al divano. A quel punto, ci si sarebbe attesi una reazione da parte dei suoi cani, che però si sono limitati ad abbaiare di fronte a quella scena e ad avvicinarsi timidamente alla Hunziker quando ha simulato di cadere sul divano.

Il tutto si è concluso con la consueta risata di Michelle e con i commenti divertiti dei suoi follower, tra cui la cantante Nina Zilli, la quale ha asserito: “Chissà come reagirebbero LucioDalla e Moita (i suoi amici a quattro zampre, ndr). Provo subito”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)





