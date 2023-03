Michelle Hunziker: "Sono una mamma normale"/ "Le mie figlie hanno pianto quando..."

Michelle Hunziker: “Essere bella aiuta…”

Michelle Hunziker è ospite di “La Tv dei 100 e Uno” con Piero Chiambretti. Si parte da un ricordo in una fotografia, con il papà che la teneva in braccio in ospedale, appena nata: “Mio papà si è rotto la gamba la sera prima che nascessi io ed è stato ricoverato nello stesso ospedale dove sono nata. Mia mamma ha partorito e poi è corsa a curarlo”. Con le sue figlie, la showgirl è una mamma come tante: “Io sono una mamma normalissima, mi sveglio la mattina con loro… La prima volta che mi hanno visto il televisione si sono messe a piangere perché non capivano, ero con loro ma anche in tv”.

La Tv dei 100 e Uno, 1a puntata/ Diretta: Sfera Ebbasta realizza il sogno di...

Per la showgirl e conduttrice, anche un commento sul mondo dello spettacolo: “Essere bella? Corrispondere al cliché sicuramente aiuta. Ma mi hanno rifiutato in un sacco di provini, poi un signore di una casa di moda mi ha riso in faccia e mi ha detto ‘Ma dove vuoi andare con quei polpacci?'”.

Hunziker: “Ho fatto tanti errori però…”

Per Michelle Hunziker, ospite di Chiambretti, non può mancare uno sguardo al passato: “Tornando indietro nel tempo cosa cambierei? Ho fatto un sacco di casini, un sacco di errori, mi sono capitate anche un sacco di cose brutte ma se sono qui oggi, con lo spirito di adesso, è anche grazie a quegli errori. Quindi ci sono cose che cambierei ma mi hanno reso quella di oggi”. Presto la showgirl sarà nonna, vista la gravidanza agli sgoccioli di Aurora Ramazzotti: “Diventare nonna così giovane? Non vedo l’ora!”.

Sfera Ebbasta: "A mio figlio voglio insegnare il rispetto"/ "Trapper grazie a..."

Nei confronti dei figli d’arte che scelgono di fare spettacolo, “C’è molto giudizio, viene sempre fatto un confronto, anche Aurora è sempre stata messa a confronto con me e non ha avuto pochi problemi ma queste cose l’hanno resa fortissima. Oggi è una ragazza che sa cosa vuole, è molto decisa. Sta trovando la sua strada con molta più fatica degli altri anche se le mie figlie sono fortunate e io lo dico sempre”.

LEGGI ANCHE:

Michelle Hunziker: "Sono una mamma normale"/ "Le mie figlie hanno pianto quando..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA