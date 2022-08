Michelle Hunziker “tentativo di riavvicinamento a Tomaso Trussardi, ma…”/ Lo scoop

Michelle Hunziker, la felicità per Aurora dopo la rottura con Giovanni Angiolini

La notizia della presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti, non ancora confermata dalla diretta interessata, non può che far felici mamma Michelle Hunziker e papà Eros. Dopo 5 anni di amore con il fidanzato Goffredo Cerza, la giovane ragazza sarebbe pronta a dare alla luce un bambino, con grande felicità dei suoi genitori che non vedono l’ora di diventare nonni e allargare la famiglia. Intanto Chi, che ha lanciato questo scoop, rilascia anche qualche aggiornamento sulla situazione sentimentale della conduttrice Mediaset.

Il settimanale spiega la possibile causa dell’improvvisa frattura nel rapporto tra la Hunziker e il medico Giovanni Angiolini, che ha catalizzato l’attenzione della cronaca rosa negli ultimi mesi: “Una storia nata subito dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Un flirt forse scoppiato troppo in fretta, che non ha avuto un seguito perché la conduttrice ha chiuso in modo netto, scegliendo una pausa di silenzio e di riflessione per raccogliere i pensieri“.

Ma il settimanale Chi non si ferma qua e offre un altro, importante aggiornamento su Michelle Hunziker. La conduttrice, infatti, avrebbe approcciato un tentativo di riavvicinamento all’ex marito Tomaso Trussardi, ma invano: “Secondo le nostre fonti ci sarebbe stato un tentativo di riavvicinamento con l’ex marito Tomaso Trussardi per trovare punti di equilibrio insieme, ma per il momento per Tomaso non se ne parla, malgrado sia un papà presente con le figlie Sole e Celeste. La rottura è stata troppo brusca e dolorosa e forse il fidanzamento veloce della sua ex con Angiolini non è stato ancora superato“.

L’imprenditore al momento sarebbe single e concentrato sul lavoro, come svela la rivista diretta da Alfonso Signorini: “Lo stesso Tomaso in questo periodo, seppur corteggiatissimo anche da colleghe di Michelle, sta vivendo una vita da single. […] Pare abbia fatto una ‘bella’ conoscenza con Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli […], ma il cuore di Trussardi è libero e non è pronto ad amare in questo momento“.











