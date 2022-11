Micol, 2 di picche a Edoardo Tavassi?/ “Non so come comportarmi, sono in difficoltà”

Micol Incorvaia rifiuta Edoardo Tavassi? Le sue parole

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Micol Incorvaia sembra aver fatto marcia indietro nei confronti di Edoardo Tavassi. La sorella di Clizia, in confidenza a Giaele De Donà, ha svelato di “essere in difficoltà” e di “non sapere come comportarsi” con l’ex naufrago.

Micol Incorvaia rivela di non sapere ancora come gestire il rapporto con Edoardo Tavassi. A questo punto interviene Giaele De Donà che la invita ad essere sincera e chiara da subito con lui. La gieffina dal canto suo è sempre più indecisa: “Non l’ho mai visto sotto quel punto di vista. Non voglio lasciare il beneficio del dubbio, non voglio illudere“. Poi conclude: “Se lui mi dicesse che le cose sono cambiate è ovvio che metterei le cose in chiaro, ma adesso non so se stiamo ancora scherzando o che..” Da queste parole si evince che la vippona, dopo un iniziale entusiasmo verso il fratello di Guendalina, non abbia voglia di creare una relazione amorosa con lui. Come la prenderà Edoardo? Si chiariranno in puntata? Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

Micol Incorvaia si è avvicinata molto ad Edoardo Tavassi negli ultimi giorni, tra i due c’è anche stato un bacio “sfiorato” che ha elettrizzato i fan. Purtroppo, però, dopo quel magico momento le cose per la sorella di Clizia sembrano siano cambiate.

Parlando con Oriana Marzoli, Micol Incorvaia ha ammesso di essere attratta da Daniele Dal Moro e lui sembra ricambiare: “Mi piace Micol“. A questo punto, la gieffina potrebbe dare il due di picche definitivo all’ex naufrago e coltivare l’interesse per il bel veronese. Intanto, i dubbi della sorella di Clizia sembrano sempre più protendere per un allontanamento da Edoardo Tavassi, in senso sentimentale. Rimane solo da capire come la prenderà il “vippone” che sembra sempre più cotto di Micol.

