Micol Incorvaia ha puntato Daniele Dal Moro?/ Dopo il bacio con Edoardo Tavassi…

Micol Incorvaia divisa tra Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro: chi sceglierà?

Nelle scorse ore Micol Incorvaia è apparsa molto intima con Edoardo Tavassi. Tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip è scattato anche un bacio. Edoardo si è avvicinato e ha sfiorato le labbra di Micol, che non ha indietreggiato di un millimetro. Dopo quel momento, definito dagli utenti social come “magico”, Edoardo si è avvicinato a Daniele Dal Moro per confessargli le sue sensazioni: “Tra Micol e Oriana, c’è più possibilità che io mi possa innamorare di una Micol che di una Oriana. Perché c’ho mille cose in comune con Micol. Con l’altra no. Però ci sono tanti aspetti da vedere per parlare d’amore. Mi deve piacere esteticamente e caratterialmente, mi deve far ridere, mi deve far stare bene, non deve mai rendere il rapporto monotono”. Eppure Micol Incorvaia potrebbe rifilare un bel due di picche a Edoardo Tavassi.

GF Vip, Edoardo Tavassi bacia Micol Incorvaia/ "Potrei innamorarmi di lei"

Infatti Daniele Dal Moro sembra essere molto interessato a Micol che contraccambierebbe l’interesse. Dopo una domanda diretta di Oriana Marzoli che ha voluto indagare su questo legame, Micol Incorvaia non si è tirata indietro e ha ammesso: “Sì, mi piace Daniele!”. Anche lui ha risposto: “Anche a me piace Micol”. Insomma, Micol Incorvaia sembra essere sempre più divisa tra Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro. Chi sceglierà?

Ginevra Lamborghini tifa per Edoardo e Micol/ "Spero nasca una coppia, sono carini"

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, scatta il bacio

Nelle scorse ore Edoardo Tavassi si è dichiarato a Micol Incorvaia. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha espresso i suoi sentimenti. Tavassi ha voluto giocare a carte scoperte e in presenza di Micol ha ammesso: “Abbiamo un sacco di cose in comune e ha un sacco di caratteristiche che mi piacciono. È una bellissima ragazza, obiettivamente mi piace. Qui è un percorso molto lungo, sto cercando di capire”. Micol Incorvaia dal canto suo ha lasciato aperta la porta a qualcosa in più di un’amicizia. Tra loro c’è infatti una bella affinità caratteriale: “Io in realtà pensavo di essere la madre dei tuoi nipoti più che dei tuoi figli. Detto ciò riconosco anche io, da quando c’è stata la puntata, le stesse affinità caratteriali e ammetto, confermo che questo Grande Fratello per me non sarebbe lo stesso senza di te”, ha rivelato.

Antonella Fiordelisi furiosa: "Micol? Arpia, invidiosa di me"/ Lei replica: "Scene finte, ha un personaggio"

Micol Incorvaia insomma non è apparsa sorpresa per il fatto che Edoardo Tavassi si fosse dichiarato a lei. Sembrava infatti quasi aspettarselo e la sua reazione ha reso soddisfatti i fan. Ora però la presenza di Daniele Dal Moro sembra aleggiare pericolosamente su questa coppia. Un altro triangolo amoroso sbarcherà al Grande Fratello Vip?











© RIPRODUZIONE RISERVATA