Micol e Tavassi hot a letto, Oriana li interrompe e scappa via: “Scusate”/ Gaffe al GF Vip: il video

Oriana Marzoli pizzica Micol e Tavassi in intimità: ecco cosa è successo

Negli ultimi giorni, Oriana Marzoli ha vissuto attimi di turbolenza con l’arrivo di Ginevra Lamborghini nella Casa. L’influencer spagnola è riuscita a mantenere la propria serenità nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, ma qualcosa le ha creato parecchio imbarazzo nelle ultime ore.

Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi si sono appartati nel van per avere un po’ di intimità; non accorgendosi di nulla Oriana Marzoli ha fatto irruzione nella camera interrompendo le effusioni tra i due gieffini. L’imbarazzo provato dall’influencer spagnola e la scenetta ha fatto ridere il web e il video è diventato virale. La sorella di Clizia ha invitato la gieffina a non preoccuparsi e poi ha aggiunto: “Tranquilla, tanto era la prima volta che provavo a stare così in quella posizione”. L’ex naufrago, invece, ha fatto finta di nulla non volendo mettere in ulteriore difficoltà l’influencer spagnola visibilmente a disagio.

Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro: "Lui mi è sempre piaciuto"

Oriana Marzoli in questi giorni al Grande Fratello Vip 2022, sta dimenticando Antonino Spinalbese ritrovando la complicità con Daniele Dal Moro. In confidenza, come riporta Biccy, l’influencer spagnola ha ammesso di provare interesse per il bel veronese: “Non so se si vedeva in tv, ma anche quando io stavo bene con Antonino comunque cercavo Daniele per parlare.”

E ancora: “Lui però non voleva e si chiudeva. Non voleva mai e io ci provavo di continuo. Adesso però parliamo, mi abbraccia, gioca, mi sporca. Se lui dovesse avvicinarsi di più io mi lascerei andare. Lui mi è sempre piaciuto dall’inizio e sempre l’ho detto. Ora lui vediamo cosa farà”.











