Micol in finale al GF Vip, Matteo Diamante e Martina Nasoni spiazzati/ “Impossibile!”

GF Vip, Micol Incorvaia finalista: la reazione di Matteo Diamante e Martina Nasoni

Micol Incorvaia ha raggiunto un traguardo importantissimo nella puntata del Grande Fratello Vip 2022 andata in onda ieri sera. La concorrente, infatti, ha vinto il televoto ed è stata eletta seconda finalista di questa lunghissima edizione, dopo Oriana Marzoli. La gioia della Vippona è esplosa in studio, a scapito della delusione di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon che hanno sperato sino all’ultimo di essere elette le preferite del pubblico. Anche in Casa, quando ha fatto rientro appreso l’esito in studio, è esplosa la gioia degli ‘Spartani’, il gruppo che forma con Tavassi, Onestini, Oriana e Giaele.

Tuttavia in molti dall’esterno sono rimasti sorpresi da questo televoto. Memorabile, in particolare, è stata la reazione di Matteo Diamante e Martina Nasoni, che hanno vissuto un breve periodo a Cinecittà in veste di ospiti. I due ragazzi si sono ritrovati a vedere la diretta del reality e, appreso l’esito del televoto, la loro reazione è un misto di stupore ed incredulità: come si mostra nel video condiviso da Diamante su Twitter, lui sbarra gli occhi e rimane a bocca aperta, lei si mette le mani sul volto visibilmente sorpresa.

Matteo Diamante su Twitter: “Mi viene da dire impossibile“. E attacca Onestini

“Contento per Micol.. xò mi viene da dire “IMPOSSIBILE”. Guardate la nostra faccia. Credo che per la maggior parte di voi sia stata la stessa cosa…“, ha scritto Matteo Diamante a corredo del video condiviso su Twitter. Molti, infatti, sono rimasti increduli per questo televoto e non pensavano che Micol Incorvaia potesse approdare alla finale del Grande Fratello Vip 2022. Considerando soprattutto che, assieme a lei, al televoto c’erano anche Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, che all’esterno hanno un seguito non indifferente.

Infine, nel messaggio condiviso sul web, Diamante lancia l’ennesima stoccata a Luca Onestini, a suo dire “colpevole” del calo di consensi che Nikita Pelizon starebbe subendo in questo periodo: “Adesso ve lo scrivo: Nikita viene incastrata da Onestini, perde consensi e ciao ciao, fine della storia, stasera esco!“. Un duro attacco social, uno dei tanti che l’ex fidanzato della Pelizon ha rivolto contro l’ex tronista di Uomini e donne nell’ultimo periodo.

