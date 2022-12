Micol Incorvaia crisi al GF Vip per Tavassi/ “Chiamate qualcuno mi devono ricoverare”

Micol Incorvaia urla in confessionale per Tavassi: ecco cosa è successo

Sembra che la relazione tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sia già arrivata al capolinea, dopo una serie di litigi. L’ex naufrago ha lamentato alcune mancanze da parte della sorella di Clizia e si è lamentato con Antonella Fiordelisi, raccontando dettagli privati della gieffina.

Micol Incorvaia ha ascoltato tutta la conversazione dell’ex naufrago con la schermista e, subito dopo, ha avuto una crisi in confessionale. La sorella di Clizia, come riporta Biccy, ha urlato facendo allarmare gli inquilini: “Intanto chiamate qualcuno, mandatemi qualcosa perché mi sta scoppiando il cuore, ma proprio… Mi sta venendo un esaurimento nervoso. Ho fatto la pazza, mi devono ricoverare, mi sono messa a urlare e saltare. Tutto per colpa di un idiota. Si mette a parlare con quella che poi mi ride in faccia. Quella è una cretina. Esco, piuttosto me ne vado. Non mi deve più rivolgere parola. Quello va a sfogarsi con la prima co****a che mi odia. Questo ha detto le cose che io gli ho svelato nel van, anche i miei discorsi con la psicologa! Questa è pure violazione della privacy”. Poi continua: “No ma basta! Anche il gesto di sparlare con loro! Lui fa una roba del genere svendendo la nostra privacy e intimità. Ma cosa ca**o..”. Per vedere la clip cliccate qui.

Edoardo Tavassi dopo un litigio con Micol Incorvaia si è sfogato con Antonella Fiordelisi provocando una crisi nella sorella di Clizia, che era all’ascolto.

Come riporta Biccy, l’ex naufrago dichiara su Micol Incorvaia: “Io arrivo a un certo punto poi ti mando in c**o. Fuori di qui per molto meno io chiudo. Già l’altro giorno abbiamo discusso e sono dovuto andare io da lei a riparlare nonostante mi avesse offeso. Per la serie ‘scusami se mi sono offese perché mi hai insultato’. Mo basta. Fuori ho mollato una alla prima scenata io sono fatto così. Adesso poi questa cosa che non vuole dormire con me la dice lunga”. Antonella Fiordelisi ha rincarato la dose: “Lei siccome non si è mai esposta nei tuoi confronti ha trovato la scusa adesso. Anche perché non aveva nemmeno voglia di dormire con te”.

