Mida commosso per la sorpresa del papà ad Amici 23: “Orgoglioso di te”/ “Sei un uomo meraviglioso”

Mida in lacrime ad Amici 23: la sorpresa del papà e della mamma prima della finale

Mida è protagonista di una duplice sorpresa commovente da parte del padre e la madre nel corso del daytime di Amici 2024 del 14 maggio. Per l’occasione il papà parla visibilmente emozionato al figlio cantautore, che tra i sei concorrenti finalisti si gioca la possibilità di aggiudicarsi il titolo di vincitore di canto unitamente a quello di vincitore assoluto alla finale di Amici 23.

Il momento emozionante per Mida arriva con le immagini di un rvm del papà. Per l’occasione, il genitore si dice entusiasta del traguardo ambito a lungo dal figlio, della qualificazione alla finale di Amici 23. Ma non solo. Il mittente del messaggio ricorda che l’ambizione nutrita nel sogno di fare musica abbia da sempre un posto speciale nel cuore dell’italo-venezuelano tra i finalisti. “A undici anni mi dicesti che avresti fatto il cantante…”, ricorda il papà, lasciando finire Mida in preda alla commozione. Ma le emozioni al cardiopalma per il cantante non finiscono qui.

Mida riabbraccia la mamma ad Amici 23: il toccante momento

Chiamato ad eseguire una cover tra le sue esibizioni da cavallo di battaglia previste alla sfida a cui é stato promosso in semifinale della finale di Amici 23, poi, Mida viene sorpreso dall’ospitata in studio della madre. L’occasione vede Mida intonare la cover sulle note di Portami a ballare, in una performance che nel corso del serale di Amici 23 lui ha dedicato espressamente alla stessa amata donna più importante nella sua vita.

Tra una nota e l’altra Mida si lascia abbracciare dalla donna che lo ha messo al mondo, interrompendo in più momenti il suo canto. Un “incidente” da staging che mette così a tacere l’accusa degli haters rivolta a Mida di ricorrere al playback sul palco di Amici 23.

Mida è stato convocato nella scuola con una scusa, ma non sa che ad attenderlo c'è una bellissima sorpresa! 🤩 #Amici23 pic.twitter.com/XcB0SixneV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 14, 2024













