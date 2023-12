Mida di Amici 23, nuova collaborazione con Ginevra Lamborghini/ Cosa hanno fatto insieme

Ginevra Lamborghini lancia il nuovo singolo Isola Grattacielo: Mida tra gli autori del brano

Ginevra Lamborghini torna sul mercato discografico con il nuovissimo brano Isola Grattacielo firmato da Mida. La cantante e sorella di Elettra Lamborghini, reduce dalla fortunata esperienza a Tale e Quale Show, ha ritrovato posto sul mercato discografico con il suo ultimo brano Isola Grattacielo. Il brano, lanciato nei giorni scorsi da Ginevra, annovera nel gruppo di autori anche Mida di Amici 23, che insieme a Dalila Bizzini, Gianmarco Grande e Tommaso Santoni ha scritto la canzone cucita addosso alla Lamborghini. Per Mida si tratta senza dubbi di un’ esperienza molto prestigiosa, lui che in passato ha preso parte anche a Sanremo Giovani senza però riuscire poi a trovare un posto in gara all’Ariston.

Milly Carlucci, annuncio a sorpresa su Ballando con le stelle 2023/ "Ci sarà una novità per i concorrenti"

Nei giorni scorsi Mida era finito al centro delle polemiche ad Amici di Maria De Filippi, accusato di scarsa collaborazione domestica nelle pulizie della casetta che sta ospitando i vari allievi del format di Canale Cinque. Mida è stato ripreso dalla sua coach Lorella Cuccarini, che lo ha messo nel mirino per il problema con un lungo sfogo. “Non sei abituato a fare nulla in casa? Non è una scusa – ha avvertito la co-conduttrice di Sanremo -. Qui si tratta di vivere in una comunità. Da oggi sei monitorato tutti i giorni. Avrai due ore dove ti occuperai della casa”.

Eleonora Daniele spiazzata da Lorenzo Tano e Lucrezia Lando a Storie Italiane/ "Voglio un chiarimento"

Mida e la collaborazione con Ginevra Lamborghini: le rivelazioni della cantante

La nuova relazione professionale tra Mida e Ginevra Lamborghini sembra aver portato da subito dei frutti, visto che Isola Grattacielo della cantante è partita lanciata sul mercato discografico. Proprio di recente la Lamborghini, prima di lanciare il brano firmato anche da Mida di Amici 23. Intervistata da Gazzetta.it, Ginevra Lamborghini ha parlato così del suo rapporto con le auto: “Qual è stata la prima Lamborghini che ho guidato e quella che ho nel cuore? La risposta è una sola: la Countach. È la vettura del cuore e la prima che ho guidato. Devi sapere che mio nonno lasciò in regalo ai nipoti per i 18 anni un’auto ciascuno. A me toccò la Countach”.

ANGELICA ELIMINATA DA X FACTOR 2023/ Da favorita a flop in semifinale: il pubblico la stronca

A tal proposito l’ex concorrente del GF Vip Ginevra Lamborghini, fresca della collaborazione con Mida, ha svelato un curioso retroscena: “Ricordo che mio padre si presentò con la macchina infiocchettata: la provai con grande timore, è molto cattiva. A dire la verità io preferisco andare a piedi o in bicicletta. Non sono una sfegatata della guida, però confesso che quando guido ho il piede pesante. Se mi piace spingere? Lo faccio in automatico, non so perché. Devo darmi una calmata!” ha detto la Lamborghini che nel frattempo si gode il ritorno sul mercato con la canzone scritta da Mida.











© RIPRODUZIONE RISERVATA