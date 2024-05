Mida dopo Amici 2024: “Io eliminato per primo? Ho dimostrato di avere determinazione”/ “Messo alla prova…”

Amici 2024, Mida rompe il silenzio sul percorso intrapreso al talent show

É stato il primo eliminato durante la puntata finale di Amici 2024, e ora Mida rompe il silenzio e racconta le sue prime emozioni dopo la fine di questo lungo percorso televisivo. L’occasione è un’intervista concessa a Wittytv, dove da definisce la sua eliminazione una “mini sconfitta”, ormai forgiato nell’autostima dopo un percorso come quello fatto nel talent di Canale 5.

Gaia e Mida, ritorno di fiamma dopo Amici 2024?/ La ballerina si sbilancia dopo la finale: "C'è una storia…"

Reduce dal conseguimento ad Amici del premio Spotify Singles, che lo chiama alla realizzazione di un cover di un brano cult e un remix di un suo pezzo a Stoccolma, Mida si dichiara riconoscente al talent show che lo ha scoperto: “Sono super contento del percorso che ho fatto e della grinta che go dimostrato. Ho dimostrato di avere la determinazione che ho sempre avuto – esordisce nell’intervento post-Amici, mostrando gratitudine profonda verso il programma che lo ha reso riconoscibile e popolare facendo da vetrina al servizio della sua arte-. Questo è un posto che ringrazierò sempre per la struttura che mi ha potuto dare, per le cose che ho imparato. Mi ha messo alla prova mille volte”, ha aggiunto.

Mida e Gaia De Martino, incontro dopo Amici 2024?/ Gesti e dediche verso il ritorno di fiamma

Il primo eliminato alla finale di Amici 2024 é pronto a ripartire in musica

A breve riprenderà il lavoro per il suo progetto musicale in cantiere che comincia con il primo Ep “Il sole dentro”. Nel frattempo non considera la sua eliminazione condivisa con i finalisti tra cui Dustin Taylor una disfatta, anche se questa delusione é annoverabile tra le “mini sconfitte” che lo stimolano a dare di più per dimostrare a sé e agli altri di poter continuare a fare musica.

Indipendentemente dal risultato della finale di Amici 2024, che gli vale anche il premio Marlú di 7mila euro di invito a studiare ancora canto e musica, per lui é importante continuare a “credere” di poter realizzare i propri sogni.

Holden risponde alle critiche dopo Amici 2024: "Sicuramente non sono stato semplice"/ "Ho un lato che…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA