Mida e Gaia, rapporti interrotti e liti dopo Amici 23?/ “Dissapori, non si sentono più”: la segnalazione

Mida e Gaia De Martino, rapporti interrotti dopo Amici 23? L’indiscrezione

Mentre iniziano a svolgersi i primi casting della prossima edizione di Amici, il pubblico affezionato al talent di Canale 5 segue tutte le novità dei protagonisti che hanno concluso il loro percorso poche settimane fa. Non si fermano, infatti, i gossip sulle coppie che sono nate ad Amici 23, come quelli che vedono protagonisti Mida e la ballerina Gaia De Martino. Questo giovane amore nato nella casetta del talent di Maria De Filippi si è interrotto con l’avvento del talent, ma c’è chi ancora oggi crede che ci sia la possibilità di un ritorno di fiamma.

Amici 2024, Holden spiazza su Giulia Stabile: fidanzati o amicizia?/ "Ci siamo visti dopo il talent e..."

Eppure, le ultime indiscrezioni sui due giovani artisti sembrano smentire questa possibilità, annunciando invece la rottura definitiva tra Gaia e Mida. A rivelarlo è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Mida e Gaia non si sentono più. Ultimamente avrebbero avuto dei dissapori“. La segnalazione annuncia, dunque, che sarebbe finita male per la coppia anche fuori da Amici 23, chiaramente si tratta di indiscrezioni che non hanno, almeno al momento, conferma dai diretti interessati.

Amici 2024, Mida(Christian Prestato): silenzio rotto su nome d'arte/ "Ecco perché l'ho scelto e significato"

Mida e Gaia De Martino, nessuna possibilità di ritorno? Le parole del cantante

Alcune settimane fa, dopo la fine di Amici 23, è stato Mida a tornare a parlare del rapporto con Gaia nel corso di un’intervista a Verissimo. In quell’occasione il cantante non aveva chiuso definitivamente le porte ad un possibile ritorno di fiamma, dichiarando: “Della storia con Gaia rimane tutto il bello. Quello è un posto dove le emozioni si vivono tanto forti. L’amore è sempre bello da vivere. Quindi rimane del bello e rimane nel cuore. Non posso che portarmelo per sempre. Fuori mai dire mai, sì. La vita è imprevedibile, ora siamo pieni di cose da fare, nuove e devo trovare un attimo il mio equilibrio, ma sì.. mai dire mai“. Cosa sarà cambiato da allora?

Ex Amici 19, Giulia Molino: fan ‘spiazzati’ dal cambiamento estetico/ “Si vede un ‘ritocco’ notevole…”













© RIPRODUZIONE RISERVATA