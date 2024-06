Mida “grande assente” ai Tim Summer Hits 2024/ L’ex Amici accende la polemica social: web in fiamme!

Torna al centro dell’attenzione mediatica il vincitore morale tra i concorrenti finalisti alla finale di Amici 2024 di Maria De Filippi, Mida, e il motivo é la sua assenza ai Tim Summer Hits. Tra gli eventi musicali più attesi lo show vede il cantautore trapper non confermato tra gli ospiti previsti sul palco. Un’anticipazione che, tra le altre dello show, accende intanto la polemica corrente nel web.

Veronica Peparini torna ad Amici 24 come prof di ballo?/ Rumor e possibili novità della prossima edizione

Mida non é confermato ai Tim Summer Hits 2024: esplode la polemica

I fan di Amici di Maria De Filippi tra gli utenti più attivi sui social si mobilitano da ore in un grido di contestazione generale per l’assenza di Mida dalla line-up dei Tim Summer Hits. Se Petit, Holden e Sarah di Amici 23 sono chiamati ad esibirsi in piazza per lo show di premiazioni musicali, di Mida sembra non esservi traccia. Almeno non come ospite performer sul palco.

Sarah Toscano: "Tanti momenti duri ad Amici"/ "Maria De Filippi mi è stata vicina. Le sue critiche..."

Eppure il cantautore trapper vanta il record al titolo di detentore della prima e unica certificazione di disco di platino conseguita tra i singoli di Amici 23, con la canzone Rossofuoco, che tra gli ultimi aggiornamenti di vendita Fimi-Gfk segna in questi giorni il raddoppio del traguardo.

I fan dell’ex Amici insorgono sui social

Nonostante il doppio platino raggiunto con il singolo estratto dal primo album Ep post-Amici 2024, Il sole dentro, quindi non sarebbe anticipata la presenza di Mida al Tim Summer Hits.

Ai già confermati nomi, ex glorie di Amici, Angelina Mango, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Gaia Gozzi, Annalisa, Elodie, Irama, i The Kolors e LDA, si aggiungono tre dei quattro finalisti della 23esima edizione del talent show: Petit, Sarah e Holden. Le performance musicali dei Tim Summer Hits sono previste in Piazza del Popolo a Roma e intanto l’attesa per l’evento é rovinata dal malcontento generale per il “grande assente” Mida, come trapela dalle contestazioni in corso via social: “Ingiusto che sia stato escluso”, “Manca il più rilevante”, – si legge tra i commenti al centro della polemica più aggreganti.

Angelina Mango inciampa, haters gridano alla gaffe/ Con Emma Marrone tra i flop a "Party like a DJ"

© RIPRODUZIONE RISERVATA