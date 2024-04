Mida in crisi per la famiglia ad Amici 2024?/ La confessione preoccupa i fan

Amici 2024, Mida rompe il silenzio sui rapporti con la famiglia

É un Mida particolarmente intimista il protagonista della nuova dichiarazione sul passato rilasciata ad Amici 2024, che in particolare vede il cantante rompere il silenzio sulla crisi dettata dalla lontananza dagli affetti.

Sono infatti parole particolarmente significative e che ora destano preoccupazione generale su una possibile crisi del cantante nel web, in particolare nei fan di Mida, quelle che il cantante rilascia nel daytime di Amici datato 16 aprile.

Il messaggio destinato all’io bambino

Il cantante parla in particolare del fanciullo che nutre dentro. E tra una dichiarazione e l’altra, quindi, Mida fa sapere che “Una cosa che direi a quel me di cercare di non aver paura, io sono uno che vive le cose in modo troppo forte”. Dunque il cantautore Moro di Mi odierai, al di là delle apparenze di un giovane talento sempre pronto ad imporsi con forza con la sua musica volta all’intrattenimento , palesa di provare una vaga nostalgia per la spensieratezza vissuta in passato. In particolare alla presa visione di foto ricordo che immortalano anche i momenti in cui con lui c’era famiglia, che poi si assenta in altre immagini: “ci si perde e le strade si dividono, per il bene di tutti”.

Ed é il sentiment di un Mida diviso tra nostalgia e fierezza delle sfide ad oggi sostenute, come quelle che lo hanno visto crescere anche lontano dagli affetti cari. La separazione dei genitori e l’importanza dell’affetto della sorella segnano la linea del tempo nella vita di Mida a cui un po’ manca essere il bambino negli anni che furono in cui lui avrebbe potuto contare sui familiari. Ma il cambiamento e quindi la distanza dai familiari per lui sarebbe voluto dal destino in positivo , come un insegnamento previsto per il bene comune.

Nel frattempo, Mida diventa conquista la Generazione zeta ma subisce una polemica …

