Midway, regia di Roland Emmerich

Sabato 28 dicembre va in onda in prima serata su Rete 4, alle ore 21.20, il film bellico del 2019 dal titolo Midway. La pellicola è diretta dal regista Roland Emmerich, celebre per avere curato diversi progetti cinematografici di genere catastrofico di grande successo, quali “The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo”, “Independence Day” e “2012”. Le musiche hanno invece la firma del compositore Harald Kloser, che ha lavorato con il regista in diverse occasioni, tra cui “Anonymous” (2011), “Independence Day – Rigenerazione” (2016) e “Moonfall” (2022), e del compositore Thomas Wanker, che aveva già lavorato con Emmerich in “The Day After Tomorrow” (2004), “2012” (2009), “Anonymous” (2011) e “Independence Day – Rigenerazione” (2016).

Il cast principale vanta alcuni importanti nomi del mondo dello spettacolo, tra cui: Ed Skrein, recentemente tornato sullo schermo con il personaggio di Atticus Noble in “Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice”; Patrick Wilson, che lavorerà nuovamente con il regista in “Moonfall” (2022); Luke Evans, conosciuto dal pubblico per il ruolo di Gaston ne “La Bella e la Bestia” (2017); Aaron Eckhart, il terribile Due Facce ne “Il cavaliere oscuro” (2008).

Ci sono anche Nick Jonas, diventato famoso insieme ai suoi fratelli come membro della band “Jonas Brothers”; Mandy Moore, candidata ai Golden Globe per la sua interpretazione di Rebecca nella serie tv “This is Us”; Dennis Quaid, che aveva già lavorato con Emmerich in “The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo” (2004); infine Woody Harrelson, che aveva già collaborato con il regista in “2012” (2009).

La trama del film Midway

Midway racconta una vicenda realmente accaduta durante la Seconda Guerra Mondiale e che ha visto contrapposte le forze navali giapponesi e statunitensi in un’intensa battaglia nelle acque dell’Oceano Pacifico. Siamo nel giugno del 1942 e questo scontro, che prenderà il nome di “battaglia di Midway“, sembra già avere un finale scritto, ma il coraggio e il valore di una manciata di uomini riusciranno a capovolgerne completamente l’esito.

La pellicola ci mostra, dunque, un importante flashback durante il quale vediamo il responsabile navale statunitense Edwin T. Layton che incontra Isoroku Yamamoto, uno dei marescialli giapponesi più importanti del posto, che gli comunica come il suo Paese sia pronto ad attaccare l’America se sentissero messe in pericolo le loro forniture di petrolio. Così accade, e il 7 dicembre 1941 il Giappone dichiara ufficialmente guerra agli Stati Uniti con il terribile attacco di Pearl Harbor.

L’America senza esitazione entra in guerra, ma la situazione non è affatto favorevole, le forze armate sono deboli e fortemente colpite, con il rischio che il Giappone possa ottenere una vittoria definitiva. L’unica possibilità per gli Stati Uniti sta nei suoi servizi di intelligente i quali, mentre le forze armate continuano a sfidarsi via cielo, intercettano un messaggio molto importante che riguarda il prossimo obiettivo dei giapponesi: l’atollo di Midway.