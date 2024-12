Mietta, chi è e carriera della cantante: il boom con Canzoni e Vattene amore

Mietta, che sarà tra gli ospiti di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1 nella puntata odierna, vanta una ricca carriera nella musica corredata da importanti successi. Originaria di Taranto e classe 1969, Daniela Miglietta diventa per tutti famosa con il nome d’arte “Mietta” e si appassiona di musica sin da adolescente, studiando canto e recitazione. Innumerevoli le esperienze sul palco del Festival di Sanremo, che l’ha vista debuttare nel 1988 con il brano Sogni.

Sono questi gli anni del grande successo, quelli a cavallo tra la fine degli ’80 e l’inizio dei ’90: nel 1989 trionfa infatti nella categoria “Nuovi” della competizione con il brano Canzoni, l’anno successivo è invece in gara tra i Big in coppia con Amedeo Minghi con Vattene amore. Una canzone diventata presto un successo commerciale e che, ancora oggi, rappresenta uno dei più celebri brani del repertorio di entrambi gli artisti. Mietta, inoltre, nel 1990 pubblica il suo primo album Canzoni e nello stesso anno conquista due Telegatti, compreso quello come migliore cantante femminile dell’anno.

Mietta in televisione: da Ballando con le stelle a Io canto Generation

Mietta in carriera ha sperimentato anche il percorso di attrice, recitando nel 1997 nella serie televisiva La piovra 8, ma è negli ultimi anni che ha riscontrato una rinnovata ventata di popolarità sul piccolo schermo. Nel 2021 è stata concorrente de Il cantante mascherato e di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, cimentandosi anche con l’universo musicale di Name That Tune su TV8 nel 2022.

Nel 2023 ha invece preso parte come concorrente a Boomerissima su Rai 2 e nel 2024 a Tale e quale Sanremo; inoltre, a partire dal 2023 si è cimentata nel ruolo di giudice nei programmi di Canale 5 Io canto Generation e Io canto Family, dove ha vestito i panni di coach seguendo da vicino il percorso artistico e musicale dei giovani talenti in gara.

