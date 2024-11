All’anagrafe Daniela Maglietta ma per gli amanti della musica italiana è ‘semplicemente’ Mietta. Star della canzone nostrana ma soprattutto attualmente coach ad Io Canto Generation 2024; una mentore non da poco per i giovani talenti che si affacciano ad una delle arti più belle se vissuta in qualità di passione. Ma da dove parte il successo di Mietta e quali sono le tappe fondamentali della sua carriera?

L’impatto di Mietta nel mondo della musica italiana è scandito dalla vetrina più importante; trionfa infatti al Festival di Sanremo nel 1989 con il brano “Canzoni”. Seppur nella categoria delle nuove proposte, si trattò comunque di un trampolino di lancio non da poco per una carriera poi costellata di tantissimi altri successi. Non a caso, l’anno successivo si ripresenta alla kermesse al fianco di Amedeo Minghi nella categoria big e, con ‘Vattene amore’, conquista il terzo posto. Tra le passioni di Mietta forse non tutti sanno che non c’è posto solo per la musica; all’attivo la cantante vanta diversi ruoli in qualità di attrice ed ha anche scritto ben due romanzi.

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Mietta? La coach di Io Canto Generation 2024 ha ritrovato l’amore dopo la fine del rapporto con Davide Tagliapietra, anche lui volto noto della musica italiana. “Dopo di lui sono stata da sola per 5 anni, ma quando l’amore torna sei fregato!”, queste le parole di Mietta in una recente intervista che sottolineano proprio come nella sua vita sia tornato da tempo il più puro dei sentimenti grazie al nuovo fidanzato Filippo.

Chi è Filippo, il nuovo fidanzato di Mietta? Rispondere al quesito sempre la diretta interessata che, intervistata nel salotto di Verissimo, raccontò la dolcezza del loro rapporto. “Ci scegliamo ogni giorno, credo che sia il segreto dello stare insieme. Poi ridiamo tanto; insieme possiamo realizzare grandi cose perchè siamo molto simili, ci capiamo senza parlare”. Il fidanzato di Mietta – Filippo – risulta essere particolarmente discreto, agevolato anche dal non appartenere al mondo dello spettacolo; chissà che non sia la ‘volta buona’ per la cantante anche per il grande passo del matrimonio: “Mi piacerebbe, vediamo…”

