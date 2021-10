Mietta e Maykel Fonts, Ballando con le Stelle/ Il fisico mozzafiato l’arma in più

Mietta è scesa in pista a Ballando con le stelle, al fianco di Maykel Fonts, sfoggiando un fisico mozzafiato. Ha 52 anni non è certamente da “buttare”. Sabato sera ha presentato una bachata molto sensuale e apprezzata dalla giuria. Alla fine della performance ha dichiarato: “Ho fatto 7-8 Sanremi, è una cosa imbarazzante questa cosa” riferendosi al ballo che aveva appena concluso. Fabio Canino si è complimentato con la cantante per la sua straordinaria bellezza, dopo quello che ha visto è convinto che l’accoppiata Mietta-Fonts possa dare molte soddisfazioni in pista. Ivan Zazzaroni ha fatto notare di come esteticamente sia cambiata Mietta dai tempi di “Vattene amore”.

Selvaggia Lucarelli purtroppo non ha potuto godersi la performance e ha chiesto se la coppia poteva riproporre il ballo, in quanto dal video non è riuscita a vedere nulla perché la visuale era disturbata dalla presenza di una pianta scenica: “A occhio siete molto bravi e sensuali“. Carolyn Smith è rimasta soddisfatta della performance, è stata rappresentata una bachata sensuale con poco movimento: “Siete due persone che fate un’anima unica”. Guillermo Mariotto ha esternato tutta la sua compiacenza nei riguardi di Mietta, la bachata a suo avviso è stata impeccabile, sexy ma non volgare.

Mietta, felicissima di questa avventura a Ballando con le Stelle

Prima dell’inizio di Ballando con le stelle, Mietta ha postato diversi video sui suoi profili social felicissima di lanciarsi in questa nuova avventura. Dopo la prima esibizione ha fatto il punto della situazione dichiarando che non è per niente facile, lei e Maykel hanno fatto un grande lavoro e sulla pista si è visto il risultato. Prima di un’esibizione c’è molta preparazione e una fatica pazzesca, ma la cantante tarantina non ha nessuna voglia di mollare. Alla fine della bachata e dopo aver raccolto gli encomi della giuria, Mietta ha esternato pubblicamente tutta la sua felicità e sotto l’immagine che la ritrae in un passo di bachata ha scritto: “Tanta emozione ma anche tantissima soddisfazione”. Le prove sono state faticose perché non riusciva a mettersi in testa che doveva tenere le gambe chiuse, difatti Carolyn Smith ha notato questo particolare e si è complimentata con lei, perché per un dilettante è più semplice ballare con le gambe aperte.

Mietta e Maykel Fonts una coppia da podio?

A Mietta tutto sommato le ha detto bene, Maykel Fonts è molto sensuale, al ballerino piace molto la fisicità della cantante, è molto erotica e la trova squisita. Agli occhi di Maykel, Mietta è arrivata con la voglia di vincere, anche il ballerino desidera salire sul podio, dopo anni di esperienza in Ballando vorrebbe concretizzare il suo lavoro aggiudicandosi la vittoria. Mietta ha molta grinta, anche se nelle prove ha avuto momenti di disperazione che ha tenuto per sé. Il ballerino le rimprovera il fatto che si distrae molto facilmente, difatti ha avuto molta difficoltà a farle memorizzare alcuni passi dove doveva tenere le gambe chiuse: finalmente alla fine lo ha capito. Per Mietta il suo insegnante è un uomo alfa e con lei può permettersi di fare di tutto, per Fonts la sua allieva è molto istintiva, non si scoraggia mai e gli piacciono le sfide, come lui.

La Bachata di Mietta e Maykel Fonts è sensuale e conquista i giudici di Ballando con le Stelle

Mietta con la sua bachata ha totalizzato 42 punti posizionandosi al terzo posto della classifica tecnica. Quattro giudici (Zazzaroni, Canino, Lucarelli e Smith) le hanno dato 8, mentre Mariotto le ha assegnato un bel 10. A fine puntata con il voto social è arrivata nelle prime tre posizioni e ha guadagnato un bonus di 10 punti per la prossima puntata. I fan della cantante da questo risultato hanno gioito e sono fioccati per lei fiumi di complimenti. Molti followers hanno notato la complicità che la tarantina ha con il suo insegnante definendola giusta ed equilibrata. Con la sua grinta e dolcezza i sostenitori della cantante prevedono un grande percorso. C’è chi ha fatto osservare che Mietta manca da molto tempo in video, forse è arrivato il momento di valutare la sue capacità artistiche affidandole la conduzione di un programma televisivo. Dai lei il pubblico si aspetta grandi cose che facciano emozionare e sognare, non sono interessati alla storia sentimentale con l’insegnante, quanto alla sua capacità di emozionare in pista.



