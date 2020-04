Migranti, 101 persone sbarcate a Pozzallo/ Verranno ricollocati, Salvini: “Assurdo”

Ultimato pochi minuti fa lo sbarco a Pozzallo di 101 migranti: nonostante il «no allo sbarco» invocato dal sindaco Ammatuna, l’operazione è stata ultimata. Come riportano i colleghi dell’Ansa, i migranti – molti sono minorenni – stanno bene, le autorità sanitarie non hanno riscontrato criticità nel corso dei controlli. In corso le valutazioni su dove trasferirli: ricordiamo che non è possibile ricorrere all’hotspot di Pozzallo poiché è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus, precisamene un migrante egiziano di 15 anni. Scattato l’allarme in tutta la Sicilia, dove l’emergenza immigrazione potrebbe influire pesantemente sulla già grave emergenza sanitaria in corso. Paura in particolare per quanto potrebbe accadere nel corso delle prossima settimane, nonostante il decreto firmato dal Governo in cui si afferma che «i porti italiani sono chiusi alle Ong battenti bandiera straniera a causa dell’emergenza Covid-19».

MIGRANTI, SBARCATE 101 PERSONE A POZZALLO: IRA CENTRODESTRA

La notizia dello sbarco di 101 migranti a Pozzallo ha mandato su tutte le furie il Centrodestra, con Matteo Salvini che si è scagliato contro il Governo: «Italiani chiusi in casa, clandestini liberi di sbarcare. Sono arrivati anche oggi in 100 a Pozzallo, dove è già in quarantena un immigrato sbarcato in Sicilia col virus. Verranno trasferiti in un altro centro della provincia, mentre i trafficanti di esseri umani si fregano le mani per il business che prosegue indisturbato. Assurdo». Così, invece, il forzista Maurizio Gasparri: «Gli italiani giustamente non si devono muovere, ma i clandestini possono sbarcare in Italia! #bastasbarchi #Lampedusa #Pozzallo stop clandestini, tutelare la Sicilia». Infine, l’affondo dell’europarlamentare della Lega Francesca Donato: «Pozzallo, oggi. I divieti di assembramenti sono un optional per gli immigrati clandestini. Applausi al #governoConte che ci protegge!».



© RIPRODUZIONE RISERVATA