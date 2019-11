Migranti, naufragio Lampedusa: recuperati 7 cadaveri/ Ocean Viking, sbarco a Messina

Migranti, naufragio a Lampedusa: ennesimo dramma in Sicilia, al largo dell’isola dei Conigli. Ieri le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno tratto in salvo 149 persone, ma sono almeno 20 i dispersi: nelle ultime ore sono stati recuperati 7 cadaveri. Sono attese novità nel corso delle prossime ore, ma le operazioni di ricerca sono ostacolate dalle proibitive condizioni del mare: ricordiamo infatti che vige l’allerta arancione per maltempo. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, naufragio e omicidio colposo plurimo, secondo quanto riporta Tg Com 24 i dispersi sarebbero algerini, tunisini e pakistani. Netta la presa di posizione del sindaco di Lampedusa e Linosa, Salvatore Martello: «Siamo tornati a contare i morti e lo stiamo facendo, ancora una volta, nel silenzio più assoluto e nell’indifferenza. Siamo di fronte a una società che sparge solo odio e rancore».

MIGRANTI, NAUFRAGIO LAMPEDUSA: RECUPERATI 7 CADAVERI

Il naufragio di Lampedusa ha riaperto il dibattito sul capitoli migranti, con Open Arms che ha lanciato un appello tramite Twitter: «Onde alte più di 4 metri e non abbiamo ancora un porto sicuro dove sbarcare le 73 persone che abbiamo a bordo, né il permesso di ripararci dalla tempesta. Questa è l’Europa di oggi». Nuovi aggiornamenti anche per quanto riguarda la Ocean Viking: l’Ong ha ricevuto il via libera per lo sbarco a Messina, con Italia, Germania, Francia e Malta che hanno congiuntamente richiesto alla Commissione europea l’attivazione della procedura di ricollocamento dei migranti a bordo. Duro il commento di Matteo Salvini, schieratosi contro la “linea” dei porti aperti del ministro Lamorgese: «Altra ONG straniera, altro sbarco, altro regalo. Appena torniamo al governo, tornano a valere regole, controlli e serietà. #portichiusi».

