Mika conduttore dell’Eurovision 2022?/ Radio Deejay lancia lo scoop

Chi sarà il conduttore dell’Eurovision song Contest 2022? La vittoria dei Maneskin a Rotterdam ha riportato il grande evento musicale in Italia. A maggio 2022, sarà una città italiana ad ospitare il grande evento musicale internazionale. In attesa di scoprire quale sarà la città ospitante, continuano i rumors anche sul nome del conduttore. La Rai non ha ancora sciolto le riserve, ma il pubblico spera di vedere sul palco un volto giovane, frizzante e con una buona padronanza dell’inglese. Sono diversi i nomi che stanno circolando e che sono considerati in pole per la conduzione, ma nelle scorse ore, Radio Deejay ha lanciato una nuova notizia.

Secondo quanto dichiarato da Gabriele Corsi su Radio Deeejay, il conduttore dell’Eurovision 2022 potrebbe essere Mika. “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision…ecco l’abbiamo detto“, ha detto Gabriele Corsi che, insieme a Cristiano Malgioglio, ha commentato la finale 2021 vinta dai Maneskin.

Mika conduttore dell’Eurovision 2022 con Alessandro Cattelan?

Il nome di Mika non è il solo ad essere accostato all’Eurovision 2022. Tra i nomi in pole ci sarebbe anche quello di Alessandro Cattelan di cui ha parlato il direttore di Raiuno, Stefano Coletta: “Cattelan conduttore del Festival di Sanremo 2022? Lo vedo più adatto all’Eurovision o per il primo late show della rete ammiraglia“.

Sul palco dell’Eurovision 2022, dunque, ci saranno Mika e Alessandro Cattelan? Per ora si tratta solo di indiscrezioni non confermate. Entrambi i nomi, però, piacciono al pubblico. Sia Mika che Cattelan, oltre, ad essere giovani, brillanti e veri animali da palcoscenico, conoscono perfettamente l’inglese. La Rai, dunque, punterà sull’inedita coppia di conduttori?

