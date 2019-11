Mika/ E’ partito il Revelation Tour dell’artista anglo-libanese adottato dall’Italia

Anche Mika fra i grandi ospiti di questa sera di “20 anni che siamo italiani”. Il cantante anglo-libanese è ormai un volto noto della televisione italiana, lanciato di fatto da X Factor nelle vesti di giudice, e poi visto più volte in numerose trasmissioni tv fra cui “Questa sera a casa di Mika”, show tutto suo trasmesso sulla Rai. E da qualche giorno a questa parte il 36enne cantante nato a Beirut è divenuto anche giornalista, in quanto ha iniziato una collaborazione con il quotidiano romano “Il Messaggero”. Il suo primo articolo è stato pubblicato proprio questa settimana, ed ha avuto come cuore della discussione l’Unione Europea e gli ostacoli della Brexit: “La mia identità – si legge in un passaggio di quanto scritto da Michael Holbrook Penniman jr – un mix di culture, me la sono costruita come tutti i figli immigrati: attraverso il mio lavoro, in quel senso di comunità e appartenenza che si è creato fin dal principio durante i miei concerti in Europa”.

MIKA: “ABBIAMO DIMENTICATO PER L’EUROPA ESISTE”

Mika ha poi svelato di sentirsi a disagio in questo momento storico, sottolineando come a suo modo di vedere l’Europa stia attraverso una crisi senza precedenti: “Ho l’impressione che abbiamo dimenticato perché l’Europa esista. E questa ignoranza, questa diffidenza che cresce e si diffonde ci rende vittime perfette per qualsiasi manipolazione politica”. Mika in versione giornalista, quasi politico quindi, ma il suo primo e grande amore resta la musica. E il cantautore anglo-libanese non poteva esimersi dall’esibirsi anche in Italia con il suo Revelation Tour. Dodici appuntamenti dal vivo nelle principali città del Belpaese, per ultimo lo show avvenuto a Roma nella giornata di mercoledì. “Sono andato alla ricerca di chi avrei potuto essere, se non fossi stato Mika – ha confessato il cantante in una recente intervista – anche il titolo del tour si collega al mio percorso di ricerca identitaria. Sto preparando uno spettacolo ricco di sorprese. Certi artisti si cimentano con un alter ego artistico. Io ho fatto il contrario, sono andato a scoprire l’uomo dietro l’artista”. Mika si è già esibito a Torino, Ancona e appunto Roma, mentre questa sera sarà a Bologna e domani a Brescia. Il tour si concluderà l’8 febbraio a Reggio Calabria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA